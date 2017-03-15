李克强对台喊话 台学者：绕过政府给优惠

（联合早报网讯）中国大陆国务院总理李克强今天（15日）在中外记者会重申“一中原则”及持续推动对台优惠政策。台湾学者寇健文认为，这意味北京当局将持续绕过政府，直接透过优惠政策对台湾民众交流。

中央社报道称，另一名学者蔡明彦则分析，李克强除了对外宣示中共对台底线，也是对内喊话，以求在19大前巩固“习核心”政权。

政治大学东亚研究所所长寇健文对中央社记者分析，李克强今天重申“一中原则”并提出对台优惠政策，显示，北京当局强调“九二共识”“一中原则”的底线没有改变，也显示中共一切“尽其在我”的态度。

他认为，李克强提出持续推动对台优惠政策，与中国大陆中国人民政治协商会议第12届全国委员会第5次会议的政治决议——“推进两岸经济社会融合发展”前后呼应。

他说，北京当局过去曾透过驻外单位提供海外台湾民众协助、提出国民待遇，及推出“台胞证卡式化”等。从李克强今天的说法也可看出，陆方未来将继续“绕过台湾政府”，透过单方作为，直接对台湾民众交流。

中兴大学国际政治研究所教授蔡明彦则认为，中共年底将举行第19次全国代表大会（中共19大），但今年至今国际政局多变、保守主义抬头影响全球经贸，显示中国大陆面临内外挑战。

他分析，北京当局在两会（全国人大、全国政协）期间，无论对台、外交、经贸等政策都在重申既有立场，态度从严谨慎、评估情势并提出因应做法，目的便是在中共19大前告诉内部，虽然中国大陆面临内外严峻考验，但“习核心”有办法因应，以稳定民心。

蔡明彦表示，李克强这次重申“一中原则”与对台优惠政策，同时是对台湾及中国大陆内部宣示中共总书记习近平的对台底线，以及透过加强民间交流，维持两岸现状等因应之道。“因为如无法守住，习近平的对台政策就挫败了。”

中国大陆第12届全国人民代表大会第5次会议上午闭幕，李克强随后举行中外记者会。他在会中表示，北京对台方针一贯明确，坚持体现“一中”原则的“九二共识”，坚决反对台独；以政策让台湾人在陆“享受一家人便利条件”，并继续提供台商优惠政策。

李克强并表示，无论台湾情势如何变化，都改变不了“两岸同属一个中国”的“历史和现状”，也改变不了大陆维护两岸和平发展的决心和诚意。