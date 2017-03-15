泰官员：中韩关系波动或让泰国旅游业从中获益

（联合早报网讯）泰国一个旅游机构的负责人表示，现在泰国旅游业接待的中国游客正在逐渐变多，而且随着中韩因“萨德”而导致的关系紧张，泰国旅游业可能迎来更多中国游客。

路透社报道说，作为东南亚的第二大经济体，泰国的旅游业占泰国经济的比重达到12%，从中国来的游客数量是泰国外来游客占比最大的。不过，在2016年第四季度，由于打击低价团队游，中国游客数量大幅减少。

泰中旅游联盟协会主席罗纳隆（Ronnarong Chewinsiriamnuai）告诉路透社：“中国游客的数量最近增长了15%至20%，恢复到了去年水平的80%左右，这令人很高兴。”

他还说，近期中韩因为韩国同意部署萨德而出现关系紧张，因此中国游客未来可能会更多选择到泰国旅游。“这对泰国来说是一个机遇，随着更多中国游客到来，我们可以看到泰国旅游业重新活跃起来。”罗纳隆说。

报道指出，泰国的总体增长率低于同地区的其他国家，但由于中国游客的光顾，泰国的旅游业成为了泰国经济少有的亮点。中国是泰国最大的外国游客来源。

在2016年，泰国总共接待了887万中国游客，这跟泰国打击低价团队游之前所预期的1000万的数字有一定差距。今年泰国政府希望中国游客数量能够增长到900万。