韩媒：中国部署天波雷达监视日韩

（联合早报网讯）韩国《朝鲜日报》网站14日以“中在内蒙古部署可监视朝鲜半岛与日本的雷达”为题报道称，来自中国媒体的消息指已经运行有可监视朝鲜半岛全境雷达的中国，近期二度部署了能够覆盖韩日全境的探测半径达3000公里的天波雷达。文章称，中国正对韩美部署“萨德”展开激烈报复，同时一直在扩大部署探测距离远比“萨德”要长的雷达。

据《朝鲜日报》报道，中国去年1月在内蒙古部署了超地平线雷达。普通雷达的电波会穿透大气层的电离层，而超地平线雷达发射的电波（波长10-60米）在海拔100-450公里的电离层发生反射，因此可以沿着弧状的地球表面，穿过地平线探测到3000公里以外的目标物。相当于是超“萨德”雷达数倍的超强雷达。

文章还援引中国国内网站的报道称，中国新部署的雷达朝向日本东京方向，除北海道部分地区以外，日本与朝鲜半岛全境均在探测范围之内。超地平线雷达的电波还能够捕捉到普通雷达难以探测到的隐身飞机。有分析称，美国在日本山口县岩国航空基地部署的最新型隐身战斗机F-35B将被纳入中国的监视网。

报道还称，这已经不是中国第一次部署超地平线雷达了。第一座雷达位于湖北、河南、安徽三省交界处。为监视包括朝鲜半岛在内的东北亚军事动向，中国还在黑龙江省双鸭山开始进行探测距离达5500公里的新型雷达的部署工作。