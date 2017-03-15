蔡英文首份防务报告：大陆军事威胁增加

（联合早报网讯）台湾总统蔡英文的第一份“四年期国防总检讨报告（QDR）”将于明天（16日）向立法院提出，据路透社援引报告草案称，中国大陆加速推进军队建设以及解放军军机战舰在台周边的活动构成“严重威胁”。

路透社援引报告部门内容称：“解放军战机和军舰不久前在台湾周边的活动表明大陆军事威胁不断增加。”报告书还强调了美国在该地区的未来战略具有不确定性，而日本也在展现自己的军事实力，南中国海地区也可能爆发冲突，并称，“大陆不但对台湾构成威胁，而且也对地区的稳定造成了负面影响”，台湾需要保护自己。

据香港中评社报道，该报告声称，两岸军力持续失衡，解放军对台已具备从东西岸同时进攻的能量，台军无法在数量上与之军备竞赛，必须在素质上争取优势。行之多年的“防卫固守，有效吓阻”战略指导，改成“防卫固守，重层吓阻”。

台湾防务部门规定，防务部门应在每任领导人就职后10个月内，向立法院公开提出“四年期国防总检讨”，立法院排定16日进行报告备询。台防务部门暂未对此发表评论。

中国大陆国务院总理李克强在今天的两会记者会上今天对台湾记者强调，大陆对台的方针是一贯的，明确的，就是要坚持体现“一个中国”原则的“九二共识”这个政治基础，坚决反对“台独”，坚决维护台海和平，维护两岸关系和平发展，增进两岸同胞的福祉。