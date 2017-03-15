国泰航空2008年来首次亏损

（联合早报网讯）由于全球航空市场竞争加剧，香港最大的航空公司国泰航空出现自2008年金融海啸后，八年来的首次亏损。

国泰航空表示，已开始重组计划，希望改善集团营运效率、提升竞争力，以及降低成本。

国泰航空今天公布去年全年业绩报告，集团去年收入约927亿港元（169亿新元），按年下跌9%，令全年出现5.75亿港元亏损，与集团前年的60亿港元盈利形成强烈对比。

其中，对集团整体收入贡献超过七成的客运服务，去年收入下跌8%，只有近670亿港元。当中，国泰和子公司港龙的乘客运载率和乘客收益率均出现“双降”，乘客运载率由前年的85.7%，下降到去年的84.5%；乘客收益率跌幅更严重，下跌了9.2%。

按不同市场计，国泰航空去年在全球不同市场都出现收益下滑的情况。香港及中国大陆收益由前年的514亿港元，减至去年的469亿港元；北美收益由135亿港元减至120亿港元；日本、韩国和台湾收益由94.5亿港元减至87.7亿港元。

其他市场，包括欧洲、东南亚等地，也都出现不同程度的收益倒退。

国泰航空主席史乐生今天指出，公司在去年面临严峻的经营环境，其中最重要的因素是与其他航空公司之间的竞争日趋激烈，不但其他航空公司大幅增加可运载量，廉航也带来竞争加剧。而中国大陆经济增长率下跌、访港旅客人次减少以及港元强势，也影响了集团的业绩表现。

他称，港元走强，使香港成为昂贵的目的地，也导致集团以其他货币赚取的收益在兑换成港元后下跌。这些因素均对收益率构成巨大的竞争压力。

史乐生特别指出，集团去年受惠于低油价，但燃油对冲亏损却削弱当中的利好影响。国泰2016年燃油对冲亏损84.56亿港元。这些亏损大部分是在油价远高于今天的水平时进行对冲而产生。

史乐山预计，今年营商环境仍然充满挑战。由于其他航空公司带来激烈的竞争，加上港元走强带来不利影响，集团的收益率将继续面对压力。

他表示，油价远低于之前的高位，预计今年继续令集团受惠，但受惠程度将低于去年，因为近月油价略为上升。集团预期今年仍会录得燃油对冲亏损，但应少于去年。

史乐山透露，集团现正展开为期三年的企业转型计划，期望推动回报高于资本成本，务求成为更灵活和更具竞争力的机构，以便掌握不断变化的市场趋势和客户喜好。

国泰航空行政总裁朱国梁进一步指出，集团重组计划需时，期望日后集团营运更有效率，而重组计划着重开源、提升生产力和架构重整。

他表示，集团的目标是在未来几年提升运力4%至5%，并计划每年聘请更多员工，包括今年聘请1300名机仓服务员及飞行员，人数多于去年的700人。

被问到国际市场运力过剩，国泰为何仍提升自身运力时，朱国梁称，这是因为顾客对于长途产品的需求强劲，加上今年稍后时间会有新电子产品推出，货运可望复苏。因此，集团不担心用尽运力，反而担心收益率，而收益率正好与市场竞争和汇率有关。

香港耀才证券公司研究部总监植耀辉分析，去年油价对冲亏损对国泰航空业绩的影响最大，由于集团高层预期今年仍将录得燃油对冲亏损，相信今年国泰航空的前景难以乐观。

他指出，除了油价对冲亏损的影响，国泰航空今年也面临不少挑战，包括航空业竞争进一步加剧，尤其是许多廉航公司加入，令国泰航空的经营环境寸步难行。