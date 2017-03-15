另眼看两会：官员财产公示的呼声再起

另眼看两会

（联合早报网讯）中共云南省委原书记、全国人大代表令狐安在今年两会上提出议案，将国家公务员家庭财产公示写入《公务员法》，凡经由各级人大选举产生的国家公务员候选人，都应在选举前公示家庭财产。

据《新京报》今天报道，令狐安认为，实行国家公务人员家庭财产公示应该成为中共构建不敢腐、不能腐、不想腐体制中的重要一环，也是解决中国自下而上监督效率不高的有效途径之一。

近几年，有关官员财产公示的话题已很少在两会以及官媒上出现。令狐安再次发出官员公示财产公示的呼声，还真让很多人“倍感亲切、深受鼓舞”。包括官媒在内的各网站纷纷转发相关报道，证明了这一点。

官员财产申报与公示其实是个老话题。1987年，全国人大常委会就提出要研究建立领导干部财产申报制度。1995年，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于党政机关县（处）级以上领导干部收入申报的规定》，第一次明确提出对官员的收入要申报。2010年，两办再次印发《关于领导干部报告个人有关事项的规定》。直到现在，各级官员每年都要填写家庭财产申报表格，交组织、纪检部门备案审查。

也就是说，官员家庭财产申报早已不是问题，问题是这些申报何时才能从体制内，扩大为向社会公示。由于体制内对官员财产申报缺乏严格的监督和审查，也较少问责，通过申报发现官员贪腐问题的可能性并不大。因此，舆论时常呼吁官方应将官员财产申报情况公诸于众，让公众参与监督。

一些人大代表和政协委员也力挺官员财产公示。其中最有名的应属第十届、第十一届全国人大代表、重庆市律师协会会长韩德云。他担任全国人大代表10年间，曾连续七年向两会提交建立官员财产申报与公示制度的建议，但得到的回复大多是正积极研究论证相关制度。

事实上，中共在新疆阿勒泰、广东珠海横琴新区等地试行过官员财产公示制度，温家宝、俞正声、汪洋等卸任与现任高层领导都曾表态支持官员财产公示。这两年，官方也对官员家庭财产申报提出了更加严格的要求。

坊间消息说，中纪委书记王岐山去年8月提出，今年中共十九大前，官员家庭财产申报和公示要有实质性进展。

可见，中共高层并没有否定官员家庭财产公示制度。但为什么有关官员财产公示的话题近几年在两会和官媒中变冷了？这或许因为，官员家庭财产一旦公示，很容易招来公众非议，变成各级官员的负担，官方只好少做少说或只做不说。

不过，官员财产公示是中共反腐倡廉和全面从严治党必须迈过的一道坎，早晚还得摊开在公众面前。从这个角度看，“痛恨腐败”的令狐安在两会上重提这个话题，值得点赞。