李克强：反对台独坚持九二共识 继续优惠台商

（联合早报网讯）中国总理李克强强调，北京坚决反对台独并坚持“九二共识”，与此同时将出台更多政策，让台湾民众在大陆“享受一家人的便利条件”，并继续提供台商优惠政策。

中国“两会”（全国人大、政协年会）今天上午闭幕之后，李克强在中外记者会上回答台湾媒体提问时，作出上述表示。

李克强的谈话显示，北京对“九二共识”的一中底线没有松动，但同个时候不放弃争取台湾民心，采取绕过台湾民进党政府的方式，单方面出台优惠在陆台商和民众的政策。

台湾民进党籍总统蔡英文去年5月20日上台执政之后，迄今未明确承认体现“一个中国”意涵的“九二共识”，北京为此中断两岸制度性协商和沟通机制，大陆退役将领甚至发出“武统”呼声，令两岸关系愈发复杂严峻。

台湾媒体询问，面对这样的形势，“大陆要如何维护两岸关系的和平发展，以及如何维护两岸同胞的福祉？”李克强在回应中向台湾民众温情喊话，强调“两岸是骨肉同胞，血浓于水”，并两次提及两岸是“一家人”，与中共总书记习近平提出的“两岸一家亲”相呼应。

李克强说，不管台湾内部形势如何变化，都割断不了两岸的亲情，改变不了“两岸同属一个中国的历史和现状”，也改变不了大陆维护两岸关系和平发展的决心和诚意。

李克强也重申，大陆对台方针是一贯、明确的。他说：“坚持体现一个中国原则的‘九二共识’这个政治基础，坚决反对台独，坚决维护台海和平，维护两岸关系和平发展，增进两岸同胞的福祉。”

李克强指出，两岸和平发展确实给两岸民众带来很多新机遇，每年大概有500万台湾民众往返于大陆和台湾。他明确表示，北京将出台更多政策让台湾民众在大陆就业、创业、工作、生活，“享受一家人的便利条件”，同时也欢迎台商到大陆投资，将继续提供优惠，让台商和台湾民众与大陆一起共享发展机遇，“终归我们是一家人”。

在本次“两会”期间，北京多次向民进党和台湾独派释出反独强烈信号，但也将蔡英文政府和台湾民众做切割，加大反独力道的同时，持续向台湾民众释放友好信号，强调“推进两岸经济社会融合发展”主张，要为台湾民众尤其是青年在大陆工作与生活提供便利。

此前台湾媒体报道，为鼓励更多台湾青年到大陆去，国台办正在起草相关文件，取消部分限制，让台青在大陆享有“准国民待遇”，台商投资教育事业也会逐渐松绑，预料北京在今年6月的海峡论坛将陆续送上“礼包”。