李克强：中国经济“硬着陆”论可以休矣

（联合早报网讯）中国总理李克强总结本届政府过去四年的施政表现时说，主要成果是保持中高速增长，“中国经济‘硬着陆’论可以休矣”，而最难攻克的是深化改革，“要让权力不能任性”。

他今天在中国两会（全国人大和政协年会）总理记者会上回答《联合早报》提问时，做出以上回答。

这是李克强在本届国务院总理任内的最后一场两会记者会。2013年上任的李克强在评价过去四年的成就与挑战时，语气与内容皆平实自信，没有显露要为总理生涯做一次总结的意味。

李克强认为，过去四年中国政府的主要成果是让经济运行保持在合理区间，始终在中高速增长，不靠大水漫灌的强刺激，而是通过推动产业、消费升级，使经济结构优化取得新进展，通过加快新旧动能转换促进经济出现向好势头，更重要的是带动了5000多万人的城镇新增就业。

他把经济稳增长的成果，归功于“以习近平同志为核心的党中央领导，全国上下共同努力，我们不断创新宏观调控方式”。这也是他在两小时15分钟、回答了19道问题的记者会上，唯一一次提到“习核心”。

他也以中国经济过去几年的实际情况说明，中国经济“硬着陆论可以休矣”，并表示中国会长期保持中高速增长，并迈向中高端水平。

中国经济增长近年连年放缓，资本市场和人民币汇率不时出现波动，“硬着陆”的警告一度增强，也影响了部分市场人士对中国的信心。李克强回答了多道关于经济、金融风险、就业的问题，努力消除外界对中国经济和金融稳定的担忧。

他表示，中国有能力防范金融风险，“中高速行进当中也会系紧安全带”，不会让风险“急性发作”，更不会发生区域性或系统性的风险。

去年美元升值，中国为避免人民币汇率大幅度贬值而动用了大笔外汇储备，并对资本流出进行严格审查。李克强今天重申，人民币汇率会保持基本稳定，中国外汇储备是充裕的，企业正常的用汇、居民到国外求学旅游等的合理用汇是有保证。

他也承诺，中国坚持人民币汇率形成机制的改革，实行以市场供求为基础、有管理的浮动汇率制度。

他也认为，本届政府最大的挑战在于推动简政放权等深化改革措施。他说：“这不仅会触动利益，而且要触动灵魂。我们要让权力不能任性，就得把那些不应该有的权力砍掉。”

他也重申，中国改革目的就是要解放和发展生产力，调动广大人民的积极性，让群众得到实惠，“为政之要就是要舍小利、顾大义、顺民心”。

往年总理记者会结束时，李克强对在场的记者说“明年再见”，今天他却留下一句耐人寻味的话，“有机会再见”。按中国的政治规律，明年两会的总理记者会将由新一届政府的总理上阵，新总理人选将在今年下半年的中共十九大后最终确定。李克强的一句“有机会再见”，预示他正常连任的机会较大。

人大代表今天上午也对《政府工作报告》等进行了投票表决。其中“两高”（最高法院、最高检察院）报告表决赞成率均为91.83%，创自2013年以来本届全国人大会议新高，意味人大代表们的投票取向，并没有受去年备受争议的雷洋案的影响。

另外，人大以2782票赞成通过了民法总则《草案》。独立时评人陈杰人接受本报访问时说，《草案》所得的30票反对和21票弃权属于少数，《草案》显然获得多数代表的支持，下一步是争取在2020年把民法总则和《婚姻法》等个别分则编纂成统一的民法典，为中国的民事法律提供系统性的依据。