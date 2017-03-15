“3·15晚会”未见韩国消费品被普光

（联合早报网讯）（北京综合讯）3月15日是国际消费者权益日。中国消费者协会今天在北京举办主题为“网络诚信消费无忧”的活动。在中韩因“萨德”事件陷入关系紧张之际，晚会上出人意料地并没有韩国消费品被曝光。

中消协秘书长常宇今天发表讲话说，网络诚信消费无忧就是倡导网络经济中的诚信经营，强化网络经营者的责任意识，落实法定义务，自觉保护网络消费者的合法权益；建立完善的网络消费者知情权、求偿权、交易权以及安全权等方面的消费者权益保护制度。

中消协也发布了2016年全国消协系统网络消费维权典型案例。根据全国消协组织受理投诉情况统计，2016年共受理消费者投诉65万3500件，解决52万9300件，投诉解决率81%，为消费者挽回经济损失3亿8700万元人民币（7911万新元）。

其中，涉及远程购物类投诉2万9900件，远高于其他服务类投诉。

另据《环球时报》报道，3月15日作为“国际消费者权益日”，让正与中国陷入“萨德”争执的韩国紧张不堪。韩联社14日称，韩国企业的紧张达到顶峰，中国中央电视台的“3·15晚会”可能瞄准韩国企业，且15日后中国公民组团赴韩旅游将全面停止。

《首尔经济》14日称，韩国企业担心成为中国消费者举报高发的重点，韩国的乐天超市、化妆品、旅行相关产品等都很有可能成为“3·15晚会”攻击的靶子。

不过，在今晚的“3·15晚会”上，并没有看到韩国企业的消费品被曝光。