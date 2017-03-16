被央视315曝虚构词条 互动百科：全部重审客户资质

（联合早报网讯）挂牌刚满一年的新三板公司互动百科，被今年的央视3·15晚会曝光成为虚假广告垃圾站，只要花钱词条随意建。

据央视财经3月15日报道，互动百科网号称是全球最大的中文百科网站，领先的社会化知识媒体平台，为数亿中文用户免费提供海量、全面、及时的百科信息。但调查发现，这家号称是知识共享平台的网站，不但信息的准确性真假难辨，甚至有时候，还变成虚假信息的放大器。

上述报道提及，在互动百科，一些号称神奇的产品，光鲜的人物简历，只要花4800元钱就可以开通 “百科词条认领”的服务，然后就可以随意杜撰并发布，用虚假的广告堂而皇之地圈钱。比如说，有一个词条名叫“极藻5s”，号称一位肝癌患者服用“极藻5s”仅仅7天，癌细胞就不见了，该产品一经发布月售上万盒，但如此神奇的产品，在国家食品药品监督管理总局网站上却查不到任何相关信息。而一位号称获取“国家医学进步奖”的中医，其实就在陕西渠子村的一家小诊所，而且没有行医资质。

节目播出后不到半小时，北京海淀分局稽查大队已出击，对这次事件进行调查，执法人员介绍，现场发现的技术服务合同，能反映出一些企业是通过付费形式对自身的宣传。

澎湃新闻报道，3月15日深夜，互动百科官方微博紧急发布关于央视3·15节目的声明称，节目报道后公司已成立行动小组，升级词条内容审核标准，全面排查网站词条内容，立刻整改词条内容审核流程，下线不符合百科标准的词条和不合格客户广告，全部重新审核客户资质，并全面配合工商等政府部门的相关工作。

互动百科还在声明中表态：真诚地接受各方批评和意见，向行业优秀企业看齐，不忘初心，更好地做一个负责任的知识分享平台。