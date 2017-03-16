解放军具封台能力 台国防部规划筹获匿踪战机

（联合早报网讯）台湾国防部15日公布2017年“四年期国防总检讨”，报告指出，解放军已具备对台封锁、实施多元作战及夺占外离岛能力；国防部规划筹获具垂直或短场起降、匿踪功能的新式战机。

台湾中央社报道，国防部16日将向立法院报告2017年“四年期国防总检讨”，总检讨架构分“战略环境”、“战略指导”、“战力整建”、“国防改革”、“国防产业”、“护民行动”及“友盟合作”等七章，首先前瞻台湾未来面临的战略环境，策定“防卫国家安全”、“建制专业国军”、“落实国防自主”、“维护人民福祉”及“促进区域稳定”五项国防战略目标，并以专章阐述达成途径与作法。

台国防部在总检讨中提出“防卫固守、重层吓阻”军事战略、以航太、船舰及资安三大领域为核心的国防产业发展策略。

报道指，台国防部提出重层吓阻概念，以创新不对称作战思维，发挥联合战力，使敌陷入多重困境，吓阻其不致轻启战端，倘敌仍执意进犯，则依“拒敌于彼岸、击敌于海上、毁敌于水际、歼敌于滩岸”之用兵理念，对敌实施重层拦截及联合火力打击，逐次削弱敌作战能力，瓦解其攻势，以阻敌登岛进犯。

台海军事情势部分，台国防部指出，大陆持续增加海、空及火箭军等发展，延伸兵力投射与战略打击范围，军事实力日益提升，迄未放弃武力犯台，攻台作战为其主要备战目标；解放军在国防经费逐年成长挹注下，装备现代化进展迅速，并推动军事改革，已具备对台封锁、实施多元作战及夺占外离岛能力。

战力整建部分，台国防部表示，规划筹获具垂直或短场起降、匿踪功能之新式战机；强化防空导弹能量；启动各型舰艇更新计划；提升地面部队之远程打击火力及快速应变能力，以维持防卫作战基本战力。

台国防部也推动潜舰国造，整建高速匿踪舰艇、岸置机动飞弹、快速扫布雷、反空机降与无人飞行系统等不对称武器装备，打造多层次、全方位之防御阵线与安全防护网。