又见共谍 台前副总统吕秀莲随扈被收押

（联合早报网讯）台湾媒体报道称，台湾前国安局特勤中心警安组少校王鸿儒，退伍后到大陆经商，疑被大陆吸收为共谍，返台刺探情报，桃园地检署13日依违反国安法声请羁押获准。

台湾联合报报道，检方调查，调查局2010年2月破获台商何志强被大陆情报单位吸收，何志强频繁接触任职于国安局的昔日赵姓同学，允以重金对价，要赵刺国家机密，被赵举发，被士林地院依违反国安法未遂判处一年两个月徒刑、宣告缓刑两年。

调查局持续监控追查，发现曾担任吕秀莲随扈的宪兵退伍少校王鸿儒，退伍后来到大陆经商，被天津市国安局人员吸收，以提供高额工作费诱使他与何志强返台为大陆情报机构发展组织。

检调追查，王鸿儒与何志强返台后，多次邀宴王的昔日同袍宪兵司令部曾姓中校情报官协助刺探、搜集情报机密，允诺给予退休俸数倍的报酬，若东窗事发也可提供前往大陆发展的“保障”，还数度邀约曾举家前往新加坡旅游招待，但曾不为所动，没被收买。

王鸿儒13日从大陆返台，被调查局持拘票在机场逮捕，并传唤何志强到案，两人讯后被移送桃园地检署，王鸿儒收押禁见，何志强因前案已被判刑，讯后释回。

检方初步调查，王鸿儒与何志强都是2009年被大陆吸收，“上线”都是大陆情报单位代号“孙东”、“张树军”，调查局在2010年破获何志强案，当时就掌握王鸿儒卷入，因何志强是未遂犯，因此对王鸿儒按兵不动，持续监控，直到最近才收网。

王鸿儒在检调侦讯中承认赴陆经商，大陆情报单位曾主动接触，希望他协助提供包括“藏独情资”、台湾“秘密外交”、国安局海外及大陆布建人员名单及国安局通讯卫星路由等机密，他只找了昔日曾姓同袍出来希望协助，对方拒绝，就没再找过，他也承认接受过旅游和饮宴招待，但未收受金钱。由于仍有部分关系人和事证待查，检方以有串证之虞声押获准。