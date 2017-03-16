72.4万台湾人赴海外工作 赴大陆人数略减

（联合早报网讯）台湾行政院主计总处16日首度公布台湾民众“赴海外工作人数统计”，统计显示，2015年赴海外工作的台湾民众人数为72.4万人，较2014年减少2000人或0.27％，近七年则增加6.2万人，以赴中国大陆工作占58％为最多，东南亚15.4％次之，但近两年赴大陆的工作人数转为负成长。

台湾《自由时报》报道，主计总处指出，赴海外工作人数受国际景气消长影响，2011年因欧债危机扩大，致赴海外工作人数年减0.88％；2012年至2014年则转为正成长，年增率均在1.1％以上；2015年受景气低缓影响，较2014年略减0.27％。

按性别观察，2015年赴海外工作者以男性占56.1％为最多；按教育程度观察，则以大专以上程度占72.52％较多；按年龄观察，则25至59岁者占84.69％。

台湾主计总处表示，台湾民众赴海外工作者以赴中国大陆42万人、占58％为最多，东南亚11.1万人、占15.4％次之，两者合计占73%。不过，近年大陆工资大幅调升，影响外来投资意愿，2014年至2015年，台湾人赴大陆工作人数均为负成长。

相较之下，东南亚因经济快速成长，赴该地区工作人数从2009年的7.7万人增至2015年的11.1万人，以2013年年增率18.81％最高，但近年因发生多起严重排华暴动，2014年年增率减缓至3.83％，2015年更转为负成长。