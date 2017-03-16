无印良品回应"核辐射"食品:央视把公司地址当产地

（联合早报网讯）据无印良品(上海)商业有限公司官方微博16日消息，昨日，中国中央电视台3·15晚会中曝光“无印良品部分进口食品产自日本核污染区”，引发热议。财经网报道，今日，无印良品公司针对该事件发出声明，称公司未进口及销售任何中国政府明令禁止的日本核污染影响区域的食品。

声明全文如下：

1)此次引起误解的原因是本公司所销售的进口食品日文标识上所标示的“贩壳者 株式会社良品计画RD01东京都丰岛区东池袋4-26-3”，而该信息为本公司母公司名称及其法定注册地址，并非本司所售进口食品的产地。

2)3·15晚会所曝光的两款进口食品的原产地如下：

无印良品无咖啡因香茅薏仁茶(谷物饮料) 原产地：日本福井县

无印良品鸡蛋圆松饼(热加工糕点) 原产地：日本大阪府

3)本公司向全国消费者声明，本公司进口及销售的来自于日本国的食品，均严格遵守2011年4月8日国家质量监督检验检疫总局(总局2011年第44号公告)《关于进一步加强从日本进口食品农产品检验检疫监管的公告》及2011年6月13日国家质量监督检验检疫总局颁布的国质检食函【2011】411号《关于调整日本输华食品农产品检验检疫措施的通知》的规定，未进口及销售任何中国政府明令禁止的日本核污染影响区域的食品。本公司进口及销售的进口食品均有【原产地证明书】，且证明书正本已提交上海出入境检验检疫局，并取得【中华人民共和国入境货物检验检疫证明】。每批次进口食品的报关报检单证齐全合规。