特首选举 李泽楷支持林郑 王永平：李嘉诚表态才算震撼

（联合早报网讯）香港特首选举踏入倒数10日，在选举提名期未表态的盈科拓展集团主席李泽楷，昨日突然表态支持林郑月娥出任特首。他受访时称，在提名期后认真考虑，认为现在香港社会撕裂严重，国际政治环境复杂多变，“一个中央信任、完全信任的特首，会带来香港及市民更多稳定性”。至于公开表态是否会怕得罪人？他则说，“民主过程，不是拣A就是拣B”。

香港明报网报道，对于李泽楷的表态，因提名票不足而未能入闸的叶刘淑仪认为，李泽楷具有一定影响力，“能影响的不止自己的一票，如表态支持林太，他能影响的票也会跟随，令林太的优势更见巩固”。

长和系主席李嘉诚早前表明不提名任何人，但一定会投票，其长子李泽钜则随政协常委捆绑提名林郑月娥。叶刘淑仪称，李泽楷素来较独立思想，相信他此时表态，是受了林郑阵营的游说。

至于曾俊华一方，叶刘淑仪坦言，他现时能做的只有力谷民望，“就算输了也是高民望落败，令林太赢得尴尬”。

曾任公务员事务局长的王永平则认为，就算李泽楷是李嘉诚的儿子，他的表态也不会造成很大影响。他解释说，现在商界大部分选委支持林郑月娥，李的表态“也只是多一票而已”，他指出，如果李嘉诚公开表态，或是有提名曾俊华的人公开转軚，效果反而更震撼、更有影响力。

王永平分析，中央对林郑信任多于其他两位候选人肯定是事实，即使“两会”期间没明言，中央较倾向林郑也没有悬念，而曾俊华现在唯一的胜算就只有中央改变主意，否则根本没得赢，就像打拳赛，他(曾俊华)现在只能坚持打到最后，力争民意，输得轰轰烈烈一点。