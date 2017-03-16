旺角暴乱案 三被告暴动罪成立

（联合早报网讯）去年农历新年期间发生的香港旺角暴乱案，三名被告港大女生许嘉琪（23岁）、学生麦子曦（20岁）及厨师薛达荣（33岁）早前均否认一项暴动罪，即于2016年2月9日凌晨在弥敦道北行线近豉油街连同其他人参与暴动，是首宗被控暴动罪的旺暴案件，法官裁定三被告暴动罪成立，三人需要还押，下午继续开庭。

香港星岛日报网报道，法官裁定当晚是暴动，而许嘉琪当时在马路中，明显不是旁观者，因旁观者不会希望被误会成参与暴动，故会站在行人路上，所以结论是许嘉琪是参与暴动的一分子。同样，麦子曦当时在马路中，故不会是旁观者，所以认为麦子曦是参与暴动的一分子。

法官指出，拘捕许嘉琪的女警卢蔚贤作供称，看见蓝衣女子两次掟玻璃，但录影片段拍到四次掟玻璃，但卢同时要顾及自身安全，相信掟两次玻璃是她真实的记忆。法官也认为当时位置只有一个女子穿蓝衣做相类的行为，而被捕的人也是穿蓝衣，故蓝衣人一定是许嘉琪。

麦子曦当时持竹枝向探员陈宏博投掷，陈小腿受伤，相信他最清楚谁向他投掷，而陈可在短时间（约11秒）内把麦子曦抓住，所以此人必定就是投掷竹枝者。

至于薛达荣有出庭作供，他坚称自己是旁观者，担心人身安全，所以见人跑他也跟着。法官认为，若他真的是旁观者，应与示威者分别出来，即不要跟着跑，留在原地，而他却跑，所以不接纳他是凑热闹的旁观者。