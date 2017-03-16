北京暂未发现日本核辐射区食品 711下架日本进口食品

（联合早报网讯）北京市食药监局消息指，711总部已通知北京所有门店自行下架日本进口食品。截至16日上午9点，北京市18家连锁超市和全市农产品市场、京东等电商平台均已开展进口食品自查工作，暂未发现来自日本核辐射地区的进口食品。

中新网报道，3月16日，北京市食药监局开展全市流通环节食品安全监督执法检查。食品监管流通处处长纪晔说，本次检查的范围涵盖商场、超市、便利店、农产品市场等实体食品经营企业，比如无印良品、永旺、711、屈臣氏，也涵盖店商平台等线上食品经营企业。

纪晔说，检查定位在“在售进口食品有无合法进口手续”上，重点查看企业对进口食品的进货查验制度落实情况，包括查验具体品种的海关报关单和入境货物检验检疫证明等材料。

北京市16个区的食药监管部门统一行动，对涉及进口手续不完备、进货查验制度落实不到位的食品经营者，将会责令企业下架相关食品。

据悉，截至16日上午9点，北京市华润、北京华联、物美、家乐福、超市发、首航国力、幸福超市、华普、易捷、联合快客、京客隆、华堂、顺天府、永辉、易初莲花、天超仓储、沃尔玛、乐天等18家连锁超市以及北京市农产品市场、京东等电商平台均已开展进口食品自查工作，暂未发现国家明令禁止的来自日本核辐射地区的进口食品，711总部已通知北京市所有门店自行下架日本进口食品。

“如果发现核辐射区的食品，将会立即下架、进行查处。”纪晔说，根据《食品安全法》的要求，经营者在发现出现食品安全风险的时候，应采取控制措施。目前北京市多家超市都已开展排查，食药监管部门将继续督促企业控制食品安全风险，同时排查进口渠道是否合法，并将相关线索移送给出入境检验检疫部门。