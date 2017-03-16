成都一轿车撞倒交警和路人 司机被交警击打后死亡

（联合早报网讯）16日有网友爆料，14日晚，成都市武侯区一轿车司机撞倒正在执勤的交警和路人，随后，三名交警在执法过程中将肇事司机打死。新京报记者从成都市公安局武侯分局、成都市交管局第一分局等处证实，交警在执法过程中拿棍形物打人，随后，肇事司机经抢救无效死亡。目前对交通事故及肇事司机死亡原因，警方都在调查中。

据新京报报道，今日上午有网友爆料称，14日晚9时许在武侯区金花中学路口发生一起交通事故，交警在执法过程中将肇事驾驶员打死。网友提供了三段视频。第一段视频显示，几名身着荧光服的交警在路口执勤，一辆正在路中央行驶的白色轿车突然左转快速驶向路边，一名交警和路人被撞倒。在第二段视频中，三名交警在对一名男子采取强制措施。男子剧烈挣扎，有交警手拿棍形物向男子身体前后多次击打，并喊“不要动”。最后一段视频显示，男子躺在路边，医护人员正在对其心肺复苏。

15日晚，成都市公安局武侯区分局官方微博发布通报称，14日晚21时50分许，位于武侯区成双大道金花中学路口发生一起车辆冲撞交警检查卡点的事件，事件致一名民警和两名行人受伤，肇事车辆撞上路边隔离栏后停下，驾驶员经抢救无效死亡。官方通报并无驾驶员死亡情节。

今日(16日)，新京报记者从成都市公安局武侯区分局以及成都市交管局第一分局等处证实视频内容，交警在执法过程中存在拿棍形物打人，肇事驾驶员后经抢救无效死亡。目前警方针对整个案件包括交通事故及驾驶员死亡原因，正在调查中。