韩媒：中国邮轮6月底前或将持续不再停靠韩国港

（联合早报网讯）在中国继续酝酿反萨措施的大背景下，不少在中国运营的邮轮公司纷纷决定取消韩国港口停靠计划，更改航线。韩国相关行业预测，中国邮轮集体取消韩国停靠现象至少将持续至今年6月底。

据韩联社报道，在中国经营的多家邮轮公司日前宣布将在3月15日至6月底期间不再停靠韩国港口。这项措施导致从中国启程经由韩国的182次航班被取消，共有36万名游客的韩国游告吹。

行业人士分析称，对中国邮轮公司来说，在东北亚畅销的邮轮产品中均包括韩日航线，因此他们不会完全放弃。他们决定截至6月底暂停经由韩国港口，意味着若情况改变，随即恢复赴韩航线。

另一方面，中国反萨措施导致赴韩旅游中国游客剧减，多家航空公司纷纷减少或暂停中国至韩国航班。中国东方航空公司从16日起暂停宁波至韩国清州航班，春秋航空取消3月16日至26日宁波至济州航班。大韩航空减少3月16日至4月23日韩国至中国8条航线班次，韩亚航空也减少3月15日至4月30日韩国至中国的12条航线班次。

一位航空公司负责人表示，由于利用韩国至中国航班的游客大幅减少，公司不可避免地减少相关航班数。鉴于韩国至东南亚航班的需求量增加，公司考虑增加相关航班次数，同时将积极应对韩国至中国航班的需求变化。