大亚湾搁浅死亡抹香鲸怀有胎儿 将制成“母子”标本

（联合早报网讯）一头受伤后迷途的抹香鲸在大亚湾深惠海域受困四日三夜后不幸死亡，专家随后在解剖时发现抹香鲸怀有胎儿，为世界首例。据悉，研究机构将继续对抹香鲸“母子”进行解剖验明死因，并制作成标本。

据香港文汇报报道，这头重14.18吨、长10.78米的雌性成年抹香鲸此前搁浅的消息曾牵动无数人心，深港惠三城联手接力救援，终无力回天。

今日下午，专家在解剖抹香鲸时意外发现其体内有一个大磨盘状的胎盘。经测量，抹香鲸胎盘宽168厘米，长约264厘米。胎儿体长两米，体重221公斤，雄性，胎儿未能成功存活。

专家表示，一般抹香鲸出生时体长可达四米，而此鲸鱼胎儿尚未发育成熟，生殖裂不明显，性别判断难度较高。“死亡的母鲸约五岁，已受孕怀胎约两年，如这次没出意外，鲸鱼宝宝很快就会出生。”

解剖抹香鲸的过程中，专家发现其肠道内有疑似半消化的塑料物质，但胃中只有鱿鱼等残留物，并无渔网等人类垃圾。

专家表示，世界上还没有在近岸搁浅后抹香鲸成活案例。抹香鲸整体保持完好，证明救护措施比较得力，所以这次的援救也不能说是失败，深港惠三地为此作出很大努力。

“抹香鲸”新闻媒体通气今天傍晚在惠州市渔业研究推广中心举行。据介绍，这是人类首次对成年抹香鲸进行声纳採集和测试，也是世界首次发现抹香鲸肧胎，在解剖过程发现亦是首例，意义非常重大。

厦门大学生物博物馆馆长、厦门市水陆生物研究所长童慎汉在通气会上表示，抹香鲸正常怀孕育胎13个月，据此可很好研究母鲸觅食期间的习性，为这一濒危种群的保护提供极具科学价值的数据与理论。“抹香鲸胎儿皮肤尚未长成，因此只能做浸泡式样本，初步解剖需3天，全部完成半个月，幼鲸解剖难度较大。将制作母鲸表皮、骨骼标本和幼鲸标本，约半年内可完成。死因将在一个月内公开。”

童慎汉表示，抹香鲸表皮比较完整，没有发现抹香鲸有明显病变，初步认为渔网缠伤不足以致死。“但抹香鲸致死原因最终也未必能够明确，因为人类技术有限，对于海洋动物的了解也十分有限。”

据介绍，本次解剖及制作标本工作由中山大学海洋科学院专家为主导，会同香港、北京、广州、厦门、武汉等地科研院校鲸豚类专家学者，共计20余人组成专家组。专家将耗时数月对抹香鲸开展生理结构、分子生物学、生态及病理等方面的研究工作，分析死因，为保护抹香鲸提供更多科学依据。