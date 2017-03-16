未赴美先访华 沙特国王见习近平 签650亿美元大单

（联合早报网讯）中国全国“两会”结束后第二天，国家主席习近平就开启了外事活动，会晤今天（16日）到访的沙特国王萨勒曼。

作为美国在中东最重要的盟友，沙特国王至今未与美国总统特朗普举行会谈。此次应邀先行访华倍受关注。

欢迎仪式结束后，习近平与萨勒曼国王举行了会谈。路透社报道称， 中国外交部表示，在沙特国王萨勒曼访问北京期间，两国签署了金额约650亿美元（约912.03亿新元）的备忘录和意向书。

中国官方也在今晚的《新闻联播》中报道了双方会谈的消息。两国元首一致同意保持双边关系发展势头，促进各领域务实合作，推动中沙全面战略伙伴关系不断取得新成果。

习近平指出，中方将一如既往支持沙特走符合本国国情的发展道路，支持沙特为维护国家主权、安全、发展利益所作努力，支持沙特在地区和国际事务中发挥更大作用。

中方支持沙特实现“2030愿景”，欢迎沙特成为共建“一带一路”的全球合作伙伴，也愿做沙特经济多元化的全球合作伙伴。中国是沙特可靠稳定的原油出口市场，双方应共同打造能源领域一体化合作格局，深化通信、航天等领域合作，探讨建立金融和投资合作平台。双方还应继续加强在文化、教育、卫生、科技、旅游、新闻和安全等领域的合作。

萨勒曼也表示，沙方坚定奉行一个中国政策，愿通过沙中高级别联合委员会这一平台，进一步深化两国在经贸、投资、金融、能源领域合作，提升两国全面战略伙伴关系。

当今世界面临恐怖主义威胁等诸多挑战，国际社会应当形成合力携手应对。沙特高度赞赏中国在国际事务中坚持不干涉内政、通过对话和平解决冲突的立场，赞赏中国在维护国际和平与安全方面的重要作用。沙方希望中方在中东事务中发挥更大作用，愿同中方共同努力，促进世界和地区的和平、安全与繁荣。