谢长廷：两岸陷僵局不能只苛责台湾

（联合早报网讯）台湾驻日代表谢长廷今天接受中央社专访，被问到如何看待两岸目前陷入僵局的情况时，他表示，两岸陷僵局不能单一方面苛责台湾，因为台湾是一个民主社会。

据中央社报道，谢长廷被问到如何看待两岸陷入僵局、民众对蔡英文政府的施政满意度下降等提问时说，自从就任驻日代表之后，与国内政治有点隔阂。但他前阵子看民调，蔡政府的施政满意度有点降，但后来又恢复了。恢复的主要原因与经济基本面以及两岸关系有关。

两岸关系如果处理得不好，有一定的比例者不会支持。但不会过半数。因为两岸关系还是以支持维持现状者最多，主张统一或独立的，都较极端。

谢长廷强调，两岸陷僵局不能单一方面苛责台湾。因为台湾是一个民主社会，多数人民的选择，像美国总统特朗普，美国人选他，接受他当总统，虽然有人反对他当总统。

谢长廷认为，蔡英文总统现在做的，并没违背她在选举时的承诺。

他说：“两岸问题当时就是要与国民党做区隔，认为国民党无法守住台湾的现状。所以，两岸陷僵局不应归咎于台湾，如果台湾的舆论也这样讲，那是没有台湾命运共同体的感觉在。因为台湾并没去挑衅、破坏什么东西。基本上现在台湾的很多邦交、国际组织，原本可以参加、旁听的、有邦交的，现在都被破坏掉，那才是破坏现状。”

谢长廷说：“应该让中国大陆知道，如果中国大陆一直强迫台湾，很多国际组织说一定要是国家才能加入，不然就赶出去，那你就是逼台湾的人民更有急迫感要成为一个国家。是因为你说我没有国家，我们活不下去。这是一个辩证，我认为应知道这个辩证，我想大陆的人应该很了解这种辩证的关系，你太极端了，反而逼着他这样子。”

谢长廷认为，现在当然中国大陆会想制订或修订一些法律，譬如“反分裂法”、“国家统一法”，符合中国大陆国内的需要。历史上看，类似的例子很多，自订法律，声称哪些是他的。但能得到台湾民心是最重要的，不要一直在做让台湾反感的事。

他分析，美国总统特朗普上台，如果美国偏向采取保护主义（以美国利益为优先），那台湾会受到的影响比较大。以国际局势来看，英国脱离欧盟、法国、德国要选举，有很多不安定的因素，像是亚洲韩国，总统正在选举。此外，美国特朗普政策有些不定性。这些变数之中，台湾应更团结，和日本应更团结，台日过去有很好的基础，有信赖关系。

此时，台日应该更安定、合作。如果说区域间的经济组织，像跨太平洋伙伴协定（TPP）有困难、需个别交涉的话，那台日应优先启动，这才是台湾经济发展的未来。

谢长廷认为，两岸最终是要走向和平的，应该从整体看，都会往比较正面，加上如果经济面继续保持，蔡英文总统的民意支持度不会再降。