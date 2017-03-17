江西高校现豪华校区：装潢似皇宫

（联合早报网讯）17日，微博名为“SHI张进呢”的网友在微博上爆料，称华东交通大学理工学院靖安校区的建筑十分雄伟，装潢和古代皇宫类似，引起网友争议。17日，华东交通大学理工学院工作人员告诉北京青年报记者，学校把校区建设成仿古模式，主要是想通过展示中国传统文化，把校区打造成为一个亮点来供学生艺术写生和培训。

据澎湃新闻网报道，北青报记者从网上贴出的部分靖安校区照片中看到，靖安校区建设在一片群山之中，周围还有一大片水域。从外部看，校区内的建筑均为红墙黄瓦，学校内的路灯长椅也都充满古风色彩，景色十分优美，远看和故宫高度相似。

网友们在该帖下留言，称学校很漂亮，在靖安校区上课就会像古代大臣进宫去上早朝。还有网友表示之前去过学校附近，学校周围的空气环境很不错。但是也有网友提出质疑，称学校聚焦的应是学术钻研而不是建筑攀比。

对此，华东交通大学理工学院宣传部工作人员告诉北青报记者，学校目前已经为靖安校区投资了数亿，现在校区内设施已经基本完善，预计今年5月份就会全部投入供学生使用。该工作人员表示，学校把校区建设成仿古模式，主要是想通过展示中国传统文化，把校区打造成为一个亮点来供学生艺术写生和培训。

教育专家郭老师告诉北青报记者，建筑是一个学校的硬件，硬件肯定是十分重要的，因为环境会对人的身心产生很大的影响，如果美化了学校的环境，使学生感受到古朴的氛围，那么是无可厚非的。

同时，郭老师表示，学校需要内外兼修，如果学校在建设外部环境的同时也注重内部环境的建设，那么学校建筑外表优雅一些也没有关系。

但是，郭老师也提出，目前中国国家的整体水平还没有达到西方国家的水平，所以在可以节俭的地方应适当节俭。