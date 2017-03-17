前两月中国土地出让收入增36% 热点城市蔓延至20个

（联合早报网讯）中国财政部15日披露了1-2月财政收支情况。在政府性基金收入情况中，地方政府性基金本级收入6727亿元，同比增长32.3%，其中国有土地使用权出让收入6196亿元，同比增长36.1%。

据“21世纪经济报道”报道，同策咨询研究部总监张宏伟分析认为，一二线市场的限购、土地价格一路走高，导致去年三四线城市成为房企争抢的地盘。东部一些三四线城市，与土地出让热度有一定关联。

同策咨询研究部数据显示，2016年全国住宅用地成交楼面地价为2088元/平方米，较2015年大幅上扬47%。楼板价上涨很明显：一线城市为16578元/平方米，上扬44%；二线城市为4192元/平方米，上扬85%；三四线城市为976元/平方米，上扬21%。

到了今年2月，全国住宅用地成交楼面地价为2609元/平方米，环比、同比分别上扬7%、71%。

一年时间内，热点城市仿佛接力点燃行情，从去年的10个左右，到去年下半年的16个，如今已经涌现了20个左右。一名闽系房企相关人士则认为，今年年初出现的土地价格上涨，只是短期“噪点”，目前业内不少公司已经将全国市场扁平化看待，从某程度上来说，也就是“不划重点，广撒网”，未来各城市房价会按照城市量级与市场规模逐渐走向均衡。

3月以来，不少城市已启动限购升级，包括杭州、嘉善、青岛等，但仍有一些城市的楼市呈现明显过热。业内人士认为，在热点城市蔓延的现状之下，调控“补丁”措施密集出台、新一轮调控升级也会是大概率事件。