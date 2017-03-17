丽江“女游客遭暴打毁容”最新进展：法院已受理

（联合早报网讯）今天（17日）上午，丽江市古城区人民法院新浪官方微博“丽江古城法院”发布了一则“丽江市古城区人民法院受理案件信息发布”的信息。云南信息报丽江读本确认，该案件即去年11月11日丽江女游客遭暴打毁容案件。

据澎湃新闻网报道，丽江市古城区人民法院受理案件信息发布内容如下：古城区人民法院于2017年3月9日依法受理了丽江市古城区人民检察院提起公诉的被告人和荣松、杜澄、曹二车龙补、吴原华、赵智、和凌波涉嫌故意伤害罪、寻衅滋事罪一案。特此发布。日期为2017年3月17日。

1月24日晚，新浪微博用户发布“丽江旅游被当地人故意毁容”信息后，丽江市公安局组成工作组专门就网络反映的情况进行调查核实。目前，主要嫌疑人已被警方控制，案件正在依法按照法律程序办理中。

经古城公安分局调查，2016年11月11日5时58分许，董某某、孙某、张某在烧烤店吃烧烤时，被在烧烤店吃烧烤的几名男子殴打，造成董某某、孙某不同程度受伤，随即古城分局陆续传唤了6名嫌疑人进行调查，2017年1月20日，丽江市古城区司法鉴定中心对孙某的伤情鉴定为轻微伤。目前，案件事实清楚，主要嫌疑人已被警方控制，案件正在依法按照法律程序办理中。

丽江市政府新闻办1月27日通报，六名涉案嫌疑人均被刑拘。涉案的和某松等六名犯罪嫌疑人，二名为无业人员，二名为酒吧工作人员，一名为某销售公司工作人员，一名为高尔夫球童，均已被采取刑事拘留强制措施。案件调查工作正在进行中，调查结果将及时向公众通报。