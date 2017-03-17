使用中国地图缺台湾藏南惹争议 奥迪致歉：我们有中国心

（联合早报网讯）早前，德国汽车品牌奥迪因使用缺乏台湾岛、藏南等地区的“问题中国地图”，遭到内地民众“声讨”。16日，奥迪中国作出致歉：伤害了中国人民的感情，将引以为戒。

综合媒体报道，内地多家汽车媒体称，日前奥迪在德国总部介绍中国业务时，使用的中国地图出现“严重错误”，当中缺少了台湾岛、藏南地区、阿克赛钦地区和南中国海等区域。内地民众认为奥迪不尊重中国，有宣扬分裂中国之嫌，遂奋起“讨伐”，更有不少民众援引《人民日报》制作的“一点也不能少”版中国地图教育奥迪。

面对汹汹舆情，奥迪中国16日发布声明，称错误举动伤害了民众情感，深表歉意，吸取教训，引以为戒。奥迪官方微博也跟进表达歉意。

不过，部分中国民众仍要求奥迪全球总部给出解释。奥迪随即解释，称“自己也有一颗同样的中国心”。如惊弓之鸟的奥迪中国还主动撤下了官网存在的另一张有问题的中国地图。据悉，去年奥迪在2016年在内地市场售出589,088辆汽车。

实际上，除奥迪这种外企外，诸如阿里巴巴、小米这些中国企业也因曾使用过问题地图而招致民众炮轰。《解放军报》曾披露，中国境内问题地图屡禁不止，2016年官方共查处超4万件问题地图、1,000多家网站使用问题地图，表示这会危害国家领土主权。因此，中国官方2016年发文对问题地图采取零容忍政策，强调会严肃处理此类问题。