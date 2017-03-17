中车芝加哥地铁工厂开建 本地化率达6成

（联合早报网讯）3月16日，中国中车股份有限公司美国芝加哥地铁工厂总组装厂举行建厂仪式，标志中国地铁出口美国订单项目正式启动。

据财新网报道，中国中车人士介绍称，美国地铁工厂项目具体由青岛四方机车车辆股份有限公司牵头负责，该项目总投资1亿美元，位于芝加哥南部托伦斯大街的工业园区，厂房面积约3.54万平方米。

该工厂负责芝加哥项目车辆总组装工作，厂房将于2018年5月完工，预计2018年11月投入使用。正式投产后，年产能将不低于168辆地铁车辆。新厂将成为芝加哥36年来的首家地铁车辆制造厂，为当地创造169个就业机会。

中车四方美国公司总经理刘成永介绍称，芝加哥地铁工厂建成后，将在美国完成转向架组装和车辆总装及调试，根据成本核算，该订单满足“购买美国货”的要求，即本地化率达到60%以上并在当地进行组装，除在美国采购的部分部件外，车体总组焊在中国青岛四方完成。

所谓“购买美国货”是指，根据《2009年美国复苏与再投资法案》第1605条，涉及航空、铁路和公路等运输项目所使用的建筑材料和运营设备，必须由美国国内生产制造，少数特例除外。

中国中车于2016年3月中标芝加哥846辆、金额总计13亿美元的地铁车辆项目。这是芝加哥历史上最大的地铁购买合同，同时也是中国中车全球地铁招标史上最大订单。