前随扈涉共谍 吕秀莲：国安法定太松

（联合早报网讯）台湾前副总统吕秀莲的前随扈涉共谍案，吕秀莲今天表示，国家安全法定得太松，大部分都是五年以下有期徒刑，很容易易科罚金，她认为应该要重新修法，但要注意人权第一、国安第二。

据联合新闻网报道，吕秀莲今天接受广播电台POP Radio台北流行广播电台专访，她说，之前她的行政专机女飞行官丈夫被挖角到中国民航公司，这更令人忧心；军公教人员的薪资都是人民纳税钱，不能做任何伤害国家人民的事情，更何况是情治单位，以后忠诚度考核要做好。

吕秀莲并谈到国安法问题，她认为国安法定太松，大部分都是五年以下有期徒刑，很容易易科罚金，这几年间谍案最后都轻判，“所以他们算算划得来，进去蹲一下，后面利益获得很多。”

吕秀莲也提到，前副总统连战之前去参加中共阅兵，后来她对连战提告，结果司法人员却不敢说中华人民共和国是外国，所以没有所谓的“通敌”，也不敢说中国是敌国，所以没有外患罪，这实在是很荒谬。

政府正在推动司法改革，吕秀莲建议，在司法改革的时候，如果真的有国家观念，修法时要注意到这些，“全世界有哪个国家一天到晚飞弹对着我们，一天到晚要统战，这个国家还不叫外国、敌国，这不是很荒谬吗？”

吕秀莲表示，国安法和两岸人民关系条例，对泄密的惩罚都太轻，应该修法或重新立法，不过要注意到人权第一、国安第二。