中国网民失眠地图出炉 上海比例最高

（联合早报网讯）失眠行为网络大调查”调研结果暨《2017年中国网民失眠地图》16日在北京发布。调研结果显示：近80%参与者曾有失眠经历，其中上海、广州比例最高，长沙、北京、深圳紧随其后，有失眠经历的人群中入睡困难是最主要的失眠表现；超过57%调研参与者不能全面了解失眠危害，仅4.5%认为出现失眠应该马上治疗。

据中新网报道，首都医科大学宣武医院神经内科主任王玉平表示，失眠发病率高，危害严重，但本次调研结果显示大众对失眠危害认知低，不知道一发生失眠就应及时开始接受治疗。

失眠是指非常想睡觉，但上床后睡不着或夜里容易惊醒，睡眠质量下降、总睡眠时间减少(少于6小时)以及早晨醒后身体无恢复感，最重要的是伴有日间功能障碍，感到疲劳或全身不适。调研参与者中有31.84%的网民表示会有短时间出现白天昏昏沉沉没精神，晚上却又精神睡不着。王玉平解释说，实际上这是偶发性失眠的表现。偶发性失眠属于急性失眠，会导致次日注意力下降、容易激动、疲劳乏力等症状，有可能增加交通意外，工伤等情况的发生。

虽然有近八成的网民受到过失眠问题的困扰，但半数以上网民不能全面了解失眠的危害。王玉平指出，如果急性、偶发性失眠不及时治疗，有可能发展成亚急性或慢性失眠进而出现躯体疾病。研究显示，失眠与肥胖，糖尿病，高血压，中风等疾病的发生有直接关系，甚至有可能导致乳腺癌和前列腺癌等癌症发病率增高。此外，失眠还有可能引发焦虑症、抑郁症等精神障碍类疾病。因此，当出现失眠问题时，应该尽早就医。

据了解，此项调研历时一个月，共收集了来自全国32个省市自治区，362个城市，8567份有效问卷，就大众对失眠的经历、其危害的认知以及对治疗的态度进行了调研。