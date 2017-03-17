太阳花学运三周年 反服贸团体吁订监督条例

（联合早报网讯）台湾学生抗议两岸服贸协议的318“太阳花学运”满三周年，两岸协议监督条例至今仍未立法。学运主力“经济民主连合”将在明天（18日）学运三周年，在立法院旁举行晚会，诉求“监督条例不能再等”，要求各政党、立法委员在期限之前给予具体答复，“是否承诺于本会期完成监督条例三读？”。

中央社报道，时任中国国民党籍立法委员张庆忠2014年3月17日主持立法院内政委员会议时，在朝野纷扰声中以极短时间宣称海峡两岸服务贸易协议已超过三个月期限，视为已审查，全案送院会存查，被外界称为“半分忠”事件。隔日学生团体冲进立法院议场，影响深远的“太阳花学运”登场，直到4月10日退场，为期23天。

经济民主连合在社群网站面簿表示，太阳花运动至今已快满三周年，从2014年3月18日到4月10日，到今天1000多个日子的等待，到底要等多久？这段日子不断地呼吁朝野各政党尽速审查通过“对中协议监督条例”，回想一下当初的各个委员、各个政党口口声声支持太阳花运动的诉求，“现在已经到了我们不能再等的时刻”。

经民连指出，3月18日晚上7时，他们邀请所有关心监督条例立法的朋友，曾经一起站上街头守护民主、一起等待岛屿天光的伙伴，告诉政府大家一直在这里；告诉立法院，“我们还在等一个答案”。

他们表示，“3月18日晚上9点，我们要一个答案”，要求各政党、立法委员在期限之前给予具体答复：“是否承诺于本会期完成监督条例三读？”“是否愿意採纳经民连提出的六大主张？”。