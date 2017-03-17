中国最早记载钓鱼岛史籍影本在牛津发布

（联合早报网讯）最早记载钓鱼岛的中国史籍《顺风相送》的影印本日前在英国牛津大学发布，中国媒体指此事为钓鱼岛是中国固有领土这一不争的事实提供了有力佐证。

新华社报道称，《顺风相送》是一部航海指南，约成书于明代，共127则，主要记录了关于气象方面的观察方法、州府山形水势、前往各地的航程等。其中“福建往琉球”一则记载了福建到琉球的海路，第一次出现了“钓鱼屿”（即钓鱼岛）、“赤坎屿”（即赤尾屿）的名称。

这段文字是目前证明中国人最早发现、命名和利用这些岛屿的文献资料，是最有信服力的历史证据。

另一部《指南正法》约成书于明末清初，也记录了钓鱼岛的有关情况。

两书珍藏于英国牛津大学博德利图书馆，均为手抄孤本。1935-1936年，中国历史学家向达被北平图书馆派往博德利图书馆做交换馆员，发现并抄录了《顺风相送》和《指南正法》。抄录本传回国内后，国人第一次得以目睹海道针经的真面目，为研究地理学史、航海史、中外关系史及亚洲各国关系史都提供了可贵资料。1961年，向达校注的《顺风相送》与《指南正法》合刊为《两种海道针经》，由中华书局出版。

博德利图书馆原中文部主任戴维·赫利韦尔热爱中国传统文化，一生致力于中国古代典籍的整理和研究工作。去年中国出版集团公司代表团访问该馆时，他展示了二书的原本，并建议由中国出版集团公司旗下的中华书局出版仿真影印本。中华书局对此高度重视，除保持原书原貌、印制精美外，还将两书中有关钓鱼岛的文字摘录出来，印在函盒上，使本书价值一目了然。

中国出版集团公司副总裁姜军表示，出版这两部书是中国出版集团服务国家大局义不容辞的神圣责任，是自觉履行国家使命的必然担当，是维护国家领土主权完整以及“走出去”战略的一个新举措。同时，该书的出版在古籍保护、梳理、整理等多方面具有重大意义，也是加强对外文化交流合作的一个范例。

牛津大学考古研究所中国考古学副教授Anke Hein指出，记录中国早期海上路线的文献很少见，且多数只记录河流情况，而上述两书可能是世界上唯二的记录早期中国乃至亚洲沿海路线的文献，因此非常珍贵。