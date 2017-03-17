中国维和官兵营救七名联合国人员

（联合早报网讯）南苏丹边境城镇耶伊在当地时间12日爆发激烈武装冲突，七名联合国民事人员被围困在交火区域。中国第三批赴南苏丹（朱巴）维和步兵营官兵果断处置，成功将他们转移至安全地域。

据新华社报道，12日晚，七名联合国民事人员居住的旅馆遭受冲突波及，生命安全面临严重威胁。担负武装护卫任务的中国维和步兵营，于21时30分许派出12名官兵驱车前往救援。

救援车队刚驶出临时行动基地，就迎面遭遇数辆带有重机枪的皮卡车，不时有班组规模的武装分子向交火地点疾速运动，来回穿梭射击。救援分队指挥员立即命令全员进入战斗状态，加速行进。距旅馆约100米时，救援官兵被15名持枪士兵拦阻，经过紧张交涉才顺利抵达旅馆，安全接到联合国民事人员。

准备撤离时，位于旅馆附近的武装分子包围车队，要求车队在交火期间必须待在原地，并把枪指向救援官兵。情势紧急中，救援分队指挥员依据《联合国交战规则》，与武装分子据理力争，车队最终安全通过。

23时许，救援分队将联合国民事人员安全转移至临时行动基地。

这次救援行动在联南苏团赢得广泛赞誉。联南苏团特别代表大卫·希勒表示，中国维和部队在平民保护点附近采取的“强有力”的反应和及时的干预措施值得称赞。