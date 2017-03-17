天津市全面排查进口日本核辐射区食品

（联合早报网讯）天津市市场和质量监督管理委员会消息透露，今年央视3·15晚会曝光日本核辐射区进口食品流入中国后，天津市市场监管委立即下发了《关于立即排查进口日本核辐射区食品的紧急通知》，组织各区局在全市范围内立即开展排查日本核辐射区食品的专项行动，重点查看在售进口食品有无合法进口手续。截止3月16日15时，全市共检查进口食品经营者62户，在市场上暂未发现315晚会曝光的来自日本核辐射地区的卡乐比麦片。

中新网报道称，天津市还对经营日本进口食品比较集中的商场、超市进行全面排查，特别是对晚会曝光的无印良品和永旺超市六家门店进行了突击检查，暂未发现国家明令禁止的来自日本核辐射区的进口食品。

检查中，对于现场未提供合法手续的881盒日本进口食品，已指导企业先行下架封存。其中，大悦城无印良品超市销售的39盒日本进口食品，已参照上海国检局公告内容，由超市提供了合法有效的原产地证明文件，证明不是来自日本核辐射地区。

其他842盒日本进口食品已责令相关企业尽快提供入境货物检验检疫证明等证明文件，做进一步甄别。手续合法的，允许重新上架销售。不能提供相关证明文件的，将依法依规严肃处理，并与有关部门配合进一步追查进货来源，涉嫌犯罪的，将移送公安机关。

下一步，天津市场监管系统将扩大排查范围，举一反三，进一步加大对市场销售环节进口食品的治理力度，监督经营者履行食品安全主体责任，落实进货查验与查验记录义务，严防不合格进口食品流入市场，让消费者买的安心，吃的放心。