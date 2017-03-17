缓解资金紧张 中国乐视拟售矽谷49英亩地块

（联合早报网讯）路透社引述消息人士报道，中国科技企业乐视正在寻求出售从雅虎手中收购还不到一年的一处位于美国矽谷的地产。该地产占地面积49英亩，这次出售是资金链告急的乐视的最新努力。

报道说，乐视以类似Netflix的视频网站起家，经历13年的发展，已成为涵盖消费电子品到汽车的商业帝国，是中国最有雄心的企业之一。该公司目前正在苦力支撑其商业目标，其中包括在高档汽车制造领域击败伊隆·马斯克（Elon Musk）掌舵的特斯拉。

乐视创始人兼首席执行官贾跃亭去年11月向员工发信函，承认公司以史无前例的速度扩张后患上“大企业病”，资金紧张。

而在距此不到一个月前，乐视在旧金山艺术宫召开声势浩大的发布会，当时贾跃亭阐述了在矽谷该地块建乐视北美总部的计划，表示“这将是一个生态城，可以容纳1.2万员工”。

据直接了解交易情况的消息人士，乐视现在资金紧张，在偿还供应商和商业伙伴债务方面遇到困难，计划以2.6亿美元把在美国的这块地出售给知名度不高的中国地产开发商正中集团，比乐视6月购买此地支付的价格高出1000万美元。受到对媒体发表谈话的规则限制，消息人士要求匿名。

正中集团证实正在为收购这块地进行协商，有意入股，但未就交易金额置评，也未表示是否在与他人联手收购，因相关洽商仍在进行之中。

正中集团也未透露为什么对这块地感兴趣，但根据其网站，这家2003年成立、总部设在深圳的公司正在美国矽谷兴建正中全球创新中心（Burlinggame Point），该项目计划兴建成总建筑面积约14万平方米的高端甲级写字楼研发园区。这是正中集团首个在美商业地产开发项目。

乐视在回复路透关于上述出售地皮交易的电子邮件中表示，正在“寻找开发伙伴”，但无法透露进一步的细节。“我们还不能透露关于这块土地的计划，因为我们还在初步规划阶段。”