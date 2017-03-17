香港旺角骚乱 三被告罪成各入狱三年

（联合早报网讯）参与去年香港旺角骚乱的两男一女被裁定暴动罪成立，各被判入狱三年。香港警方指裁决充分显示案件严重性，但有参与该场骚乱的本土民主前线发言人黄台仰认为，社会应思考年轻人为何要以相对激进方式表达要求。

三名被告面对的控罪，指他们于去年2月9日，在弥敦道北行线近豉油街，分别向警方掷玻璃瓶或竹枝。这也是旺角骚乱中首宗在暴动罪名下被定罪及判刑的案件。

三名被告分别是23岁港大学生许嘉琪、20岁专业教育学院学生麦子晞、及33岁厨师薛达荣。他们的代表律师均表示会提出上诉。

区域法院法官沈小民下判时称，案发时马路上的警员装备简陋，只有警棍。面对四方八面由示威者投掷的杂物，生命受严重威胁，在职责上却要维持社会秩序，法庭需要考虑他们的利益。

沈法官也以“暴徒”形容当晚参与骚乱的示威者，指他们是冲着警察而来，而且人数不少，虽没有直接证据显示该案有预谋及有组织，但涉案者的暴力程度不下于当年香港发生的“越南船民案”。

“暴力就是暴力，集体暴力是极严重的事，不用理会使用暴力的目的。”沈法官特别指出，首被告许嘉琪两次投掷玻璃瓶，毫无疑问这些玻璃瓶是有人带到现场，地上不可能有那么多。

香港警方有组织罪案及三合会调查科（俗称“O记”）总督察陈纯青则做出回应称，法官在判词中指当晚执勤的警员没有人受伤实属幸运，但事实上，事件后须接受治疗的警员不少于103人。

他又称，警方对所有在旺角骚乱中使用暴力的人士予以谴责，警队会坚守岗位，对任何暴力行为绝不容忍。

旺角骚乱是香港“六七暴动”以来最大型骚乱事件，期间有警员两度向天鸣枪警告。警方事后拘捕90人，年龄介乎14至70岁，其中57人经司法程序处理，包括黄台仰等被控参与及煽动暴动罪，明年1月15日开审。

黄台仰今天也在法院现场旁听。他说，不方便对判刑做评论。至于以激进行为发声是否值得？他认为目前不能下结论，“但社会应思考年轻人为何要用如此大的代价（发声）。”

本身是法律学者的立法会议员梁美芬认为，三年刑期并非很重，但对被告来说是沉重教训。她认为，旺角骚乱前身是违法“占中”，许多人触犯法例后仍没受惩罚。

民主党立法会议员涂谨申认为，法庭的判决属阻吓性刑罚，他尊重法官，并认为处罚合适，法庭对任何暴力事件都要以同一尺度严肃对待。但他同时认为，港府近年的管治令社会撕裂，希望下届港府能改善。

特首候选人曾俊华也认为，社会需绝对尊重法庭判决，而若然他能当选下任特首，最重要的工作是避免同类事情再发生；另一候选人林郑月娥透过竞选办回复：尊重法庭判决，不评论个别案件。