蒂勒森访华 将要求中国加强向朝施压

（联合早报网讯）美国国务卿蒂勒森明起访华两天，朝鲜半岛核问题相信会是中美高层讨论的重点，蒂勒森预计将要求中国加大力度向朝鲜施压。

中国外交部发言人今天在例行记者会上回答《联合早报》提问时，重申中方一直“全面、认真、严格、准确”地执行联合国安理会决议，中国也坚决反对一国根据国内法，对第三国采取单边制裁措施。不过，受访学者认为，中国目前把打造友好中美关系放在外交政策的头号位置，因此可能会答应再对朝鲜进行一些“小”制裁，虽然北京也将小心平衡中朝和中美关系，避免过度激起朝鲜对中国的敌意。

据美国媒体早前引述美方高级官员称，蒂勒森此行将警告中国领导人，如果中国不约束朝鲜核导弹计划，美国已做好了加强导弹防御和进一步向中国金融机构施压的准备。

中国中兴通讯公司日前因销售美国科技给伊朗而被美国罚款12亿美元，舆论认为，美国可能以此警诫与朝鲜有业务往来的中国银行。

美国一直认为，朝鲜屡次三番执行核计划，是因为其继续得到中国的经济和政治支持，北京应该再加大力度惩罚朝鲜。中国则坚持，制裁只是手段而不是目的，各方最终必须通过对话解决问题。

对此，中国人民大学国际关系学院教授时殷弘接受《联合早报》访问时分析，中国能对朝鲜执行的大型惩罚性措施实际上“差不多都用完了”，目前只剩下切断对朝供油的手段。

他说：“现在中朝关系已经非常坏，中国如果再这么做，会大大加剧朝鲜对华的敌意，这是中国不愿意看到的，所以中国也很为难。”

话虽如此，随着中国国家主席习近平可能于4月访美并与美国总统特朗普首次会面，时殷弘认为，中国或许希望改善中美关系，因此估计会做一点象征性的动作，满足美方的要求。

他判断，中国可能向美国保证，上月宣布暂停进口朝鲜煤炭的禁令将会执行到底，或同意关闭朝鲜在华的一些餐馆、饭店等，“目的就是要让特朗普不要对中国太不满”。

人民日报社旗下的《环球时报》今天则发表社评说，如果美韩还进一步要求中国“关闭”中朝边界，那就是要惩罚全体朝鲜人民、同时把平壤现政权“往死里整”，而不仅是对付朝鲜核导活动，“关于这一点，北京决不可让步”。

社评也强调，朝核问题是美朝对立引发的，对中国施压是“让中国帮着美韩‘擦屁股’，扛起全部责任”，而华盛顿连中国提出的“双暂停”“双轨并进”的调整都不肯做，其对朝政策的僵化程度“太让人失望了”。

中国外交部发言人华春莹今天也再次呼吁各方认真考虑与积极回应中国外长王毅提出的“双暂停”和“双规并进”思路。

但她也补充：“当然，如果其他方面有任何好的建议，只要是有利于实现半岛的无核化，有利于推动缓和半岛的紧张局势，我们也都是愿意持开放的态度，跟各方来进行建设性的讨论。”