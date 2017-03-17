“打黑明星”重庆女检察官幺宁证实已辞职

（联合早报网讯）在中共重庆前市委书记薄熙来主政期间被称为“打黑明星”的重庆女检察官幺宁，昨天被证实辞职，据传是转行当律师。由于她当年的办案手段受到争议，其改行的消息在中国律师界引起反弹。

综合媒体报道，39岁的幺宁曾担任重庆市检察院公诉二处处长，在薄熙来2009年起发起“打黑”（打击当地黑帮势力）行动期间，曾带队办理九起涉黑案共305人，并为此获得重庆市检察院、市委、市政府等机构表扬。

幺宁获授的称号，包括“重庆市人民卫士”，重庆市“百名榜样女性”、“十佳女检察官”、重庆市检察系统“十大检察职业道德模范”等荣誉。在薄熙来主政期间的重庆公安局长王立军也是“重庆市人民卫士”，王立军在2012年叛逃到美国驻成都总领馆，震撼中外，最终在新闻界引爆了薄熙来妻子谷开来杀人等事件。

幺宁本人办理律师李庄案的手段一直备受争议。李庄原是“黑老大”龚刚模的辩护律师，之后却反被龚刚模检举，并被重庆检方以教唆当事人作伪证罪名提告，最后被判入狱一年半。

幺宁是李庄案公诉人，被一些法界人士批评罔顾法律事实，甚至发表起诉书没有的内容，指责李庄嫖娼。此外，李庄从被捕到判刑仅60多天，速度之快，引发外界质疑庭审过程不符程序正义，李庄出狱后也向最高法院提出了申诉。

据《新京报》报道，重庆市检察院一名相关人士昨天证实幺宁已辞职，但未透露她辞职的时间和未来去向。有未经证实的网络消息指，宁早去年底辞职，到重庆一间律师所应聘不果，之后到四川另一家律师所当见习律师。

相关传闻引发律师界关注，不少律师近日在社交媒体留言说，幺宁在“重庆打黑”期间的作为有辱法之嫌，转当律师是对这一行的耻辱。

针对上述消息，李庄周三（15日）在微博帖文称：“恭贺律师队伍加入一员猛将，其次，愿她一路走好，永远不被‘律师伪证罪’所构陷。”他也上传了一张幺宁早前与薄熙来、重庆市原副市长王立军和和重庆市原市长黄奇帆的合照。

李庄接受外媒电台采访时说：“我只能很同情（幺宁），因为她当时没有自己的主观定位，而是听命于他人，完全采取一种没有是非分辨的标准、盲目的服从，作为一种工具（被）使用，沦落到今天，还是挺悲哀的一件事情。”