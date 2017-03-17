中国公安机关去年破获食品药品犯罪案件2万余起

（联合早报网讯）公安部官网今天（17日）发布消息称，2016年，公安机关全年共破获食品犯罪案件1万2000起、药品犯罪案件8500起，公安部挂牌督办的350余起案件全部告破，及时铲除了一批制假售假的黑工厂、黑作坊、黑窝点、黑市场，有效摧毁了一批制假售假的犯罪网络。

中新社报道称，2016年，公安部部署各地公安机关开展以食品药品领域为重点的打假“利剑”行动，不断深化“打四黑除四害”工作，坚持零容忍、出快手、下重拳，继续保持对食品药品违法犯罪的严打高压态势，创新打击犯罪工作机制，完善行政执法和刑事司法衔接机制，会同食品药品监管等部门有效维护了食品药品安全持续稳定向好的局面。

对于食品药品领域的一些新情况新问题，公安部对此高度重视，把公安机关维护食品药品安全工作纳入社会治安防控体系，坚持以专项打击治理为引领，部署各地向突出的食品药品犯罪精准发力。

公安部治安管理局有关负责人表示，下一步，公安机关将进一步加大刑事打击力度，积极会同有关部门推动食品造假行为直接入刑，完善打击食品药品犯罪司法解释，有力发挥刑法的打击震慑作用。同时，切实用足用好食品安全法，对依法不构成犯罪、但群众痛恨的食品安全违法行为依法实施行政拘留处罚，坚决处罚到人，让违法犯罪分子付出高昂代价。