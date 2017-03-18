罗瑞卿之女罗点点：我的临终我做主

（联合早报网讯）中华人民共和国开国大将罗瑞卿之女罗点点，1951年出生在北京，毕业于上海第二军医大学医疗系，临床从医多年。2006年，罗点点创办“选择与尊严”网站，倡导生前预嘱和尊严死。2013年，罗点点和陈毅之子陈小鲁等一起创办北京生前预嘱推广协会。著有《我的死亡谁做主》。

据新京报报道，3月12日，台湾作家琼瑶在网上发布《写给儿子和儿媳的一封公开信》，称万一自己病重，希望不要因为后辈的爱，让自己的躯壳被勉强留住而受折磨。琼瑶提出希望“尊严死”，引起社会关注。

罗点点近日谈到琼瑶家信时表示：作为一位知名作家，琼瑶女士的这封信引起了公众对尊严死、对如何安排自己死亡的讨论和关注，这对我们协会的使命来说是一件很好的事。我们协会叫做生前预嘱推广协会，我觉得琼瑶的这封信，实际上也是某种形式的生前预嘱。

生前预嘱实际上就是人们在健康清醒的时候，对于自己临终的各种事情，做出比较细致的安排。

针对尊严死和安乐死的区别，罗点点说，安乐死用一句直白的话来说，叫做医生协助下的自杀。而尊严死不涉及让任何人积极地致他人死亡，只是说一个病人处在不可治愈的生命末期的时候，我们不用生命支持系统来延长死亡的过程，让他的死亡过程尽量没有痛苦，尽量有尊严，能够以尽量自然的方式离开这个世界，提高死亡质量。