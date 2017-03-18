台湾72校签陆生承诺书 教部不罚不公布只纠正

（联合早报网讯）台湾教育部昨公布陆生承诺书调查结果，共有七十二校签署类似文件，在一百五十七所大专校院中，占比近一半，以私校为多，但教育部拒绝公布七十二校名单，且改口未再提违法，也未开罚，仅“发函纠正”；教育部强调，未来两岸校际所签署之书约及后续承诺书等相关文件，均视为两岸协议的一部分，应于签约前一个月报教育部审查。

据台湾联合报报道，台教育部长潘文忠说明，最早在2005年已有一所学校提供类似的承诺书，2010年起，每年都有学校提供，2015年学校数明显增加，去年最多、有二十八校，自两岸学生开放交流以来，共有七十二校曾提供中国学校未报核之书面文件。

教育部调查，学校所报提供给中国的文件样态不一，包括承诺书、声明书、保证书、邀请函等样式，文字内容亦不相同，从“本学术自由”，到“不涉及政治议题活动”、“课程内容不涉及一中一台、两个中国”等。

潘文忠说，学校为让陆生来台湾读书，提供此类文件的单位涵盖各种层级，甚至也有由承办人迳行提供，相关作业均未报部审核，行政程序轻率；中国则有廿六省市要求提供承诺书等文件。

潘文忠二日于立院表示，承诺书未事前送教育部审查已违法、违反两岸人民关系条例第三十三之三条，据此可开罚一万至五十万元。不过，教育部昨天调查报告却没有“违法”两字，仅提出“两个处理原则、三个处理方式”，指承诺书已明显违背两岸人民关系条例之立法精神，但考量学校出具承诺书系多年来的普遍现象，且是因过去教育部对相关法条适用范围未做明确界定，才导致很多学校对法规认知及解读有所偏差，“不适当”地出具承诺书，教育部未再认定承诺书违法，因此仅立即发函纠正。

为确保学术自由及两岸平等互惠交流，教育部通函各大专校院，重申两岸校际交流应依两岸人民关系条例规定办理，校际签署之书约，应于签约前一个月报教育部审查，即起如有承诺书等相关文件，均视为协议之附件，亦需依程序报教育部审查。

教育部表示，因校际交流所衍生之其他相关文书往来（如邀请函），应强调平等互惠原则，不得限制学术自由，亦不可违反个人理念及自由意志。

民进党立院党团干事长叶宜津、立委陈亭妃要求教育部厘清，为何一开始认应违法，现却仅予纠正？这不是教育部说了算，陆委会也应解释清楚。国民党立委柯志恩批评教育部要各大学未来将类似文件视为“协议之附件”，为两岸交流设下检查哨。

陆委会表示，两岸人民关系条例第三十三条之三规定主管机关为教育部，因此该会尊重主管机关权责的审认，未来政府将协助学校对两岸交流相关法令有更清楚完整的认知，并希望强化两岸学术教育交流的相关规范及建立标准作业程序。