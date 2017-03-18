北京母婴协会就3·15被曝光道歉并停止对外活动

（联合早报网讯）在中国央视今年“3·15晚会”中，月嫂行业乱象再次被热议，北京母婴服务协会因被曝光不培训即可发证一事成为舆论焦点。

据北京青年报报道，昨天协会再次向公众致歉，并已开始停止开展一切对外活动，自查自纠进行整改。

在“全面二孩”政策实施的大背景下，月嫂需求量居高不下，此次央视记者暗访中了解到，北京市目前唯一母婴类行业协会——“北京母婴服务协会”的两位工作人员表示，只要交纳1380元，不用参加培训即可获得高级母婴护理师培训证。

3月16日，朝阳工商部门对该协会进行了走访调查，作为在民政部门正式登记的社会团体，市民政局也对该协会进行了行政约谈，并提出相关整改要求。昨天，北京母婴服务协会负责人薛海春秘书长表示：“北京母婴服务协会虚心接受央视3·15晚会 所提出的批评，对市民及给母婴行业带来的影响致歉，同时已经启动整改措施，并于即日起开始 15天，停止开展协会一切对外活动，在此期间进行自纠、自查工作。”

薛海春表示，今年北京母婴服务协会启动了两期“北京母婴服务协会职业培训项目”，共有31名学员接受了培训。因协会存在对员工管理松散不当、监管缺失、工作流程有漏洞等问题，造成员工发言有偏颇而产生较恶劣的社会影响。目前两位工作人员被暂时停职，这个项目也已经暂停开展。

据了解，有关“北京母婴服务协会职业培训项目”的相关资料、信息（教学大纲、课程设置、专业师资、服务内容、收费项目和收费标准等）将向300余家会员单位及社会公众予以公开。整改后报请上级登记管理机关复查合格并批准后，再予以恢复。