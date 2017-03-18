通州3人私锁共享单车“公车私用”被行政拘留

（联合早报网讯）共享单车为群众出行提供了便利，却也有人贪图小便宜将单车车锁破坏并私加车锁供自己使用。近日，北京通州警方加大打击力度，3名私锁共享单车的违法人员被抓获并处行政拘留。

据新京报报道，2月28日，通州警方接某共享单车公司员工报警称，在马驹桥镇物流园区路边停放着一辆该公司的共享单车，但电子车锁被破坏并加装了私人锁具。民警赶赴现场时，报警人再次来电话称，发现自行车被一名红衣女子骑至一公寓楼下。

民警调取上述公寓监控录像，并根据红衣女子的体征进行走访，在一房间内将违法人员胡某抓获。胡某供述，其于2月18日通过手机软件租赁了这辆单车，感觉使用起来非常方便，便萌生私人占用的想法，遂破坏车锁后将车骑回家，并装了私人锁具。

3月12日14时许，通州警方接群众报警称，新华街道一小区内发现两辆共享单车被私自上锁，且单车自带电子车锁已被损坏。民警到现场后发现，两辆单车被人用链锁和一辆电动自行车锁在一起，两辆单车的车锁分别被损坏和拆卸。

监控显示，两名男子曾多次使用这两辆车，最后一次停放在这里是两天前的晚上。因不确定二人住址，民警只能“守株待兔”。蹲守3小时后，两男子同时出现并准备开车锁，民警上前将二人抓获。经审查，章某、曹某供述了为图方便将车锁起来供自己使用的违法事实。

警方介绍，现上述三人均被通州警方行政拘留。警方表示，共享单车属于公共设施，希望广大市民共同爱护，发现故意损毁、加装私锁的行为请及时报警。