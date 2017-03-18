安徽“首狐”王磊忽悠亿元逃国外被判刑20年

（联合早报网讯）中国安徽省蚌埠男子涉嫌特大合同诈骗和非法吸收公众存款案，昨日在蚌埠市中院一审宣判，王磊骗贷和非法吸储达1.1亿多元，犯有合同诈骗罪和非法吸收公众存款两项罪名，被判处有期徒刑20年，并处罚金85万元。

据安徽商报报道，这些巨款被王磊用来支付高额利息和大肆挥霍，在资金链断裂后，他潜逃到泰国，只能靠吃方便面度日。

2014年8月12日，在公安部“猎狐2014”专项行动中，王磊被警方抓获，这也是安徽省首名被警方从境外抓获的“狐狸”。

蚌埠中院认定，2013年至2014年间，安徽尚能空调公司实际控制人王磊为获银行贷款，冒用其他公司名义与蚌埠融资担保公司签订《最高额保证反担保合同》，在后者担保下，尚能空调公司分3次从银行获贷款2800万元。在缴纳700万元保证金后，于2014年5月6日从银行开立1400万元银行承兑汇票；2013年12月3日，在五河融资担保公司担保下，尚能空调公司从五河农信社贷款1000万元。

截至2015年4月1日，蚌埠融资担保公司、五河融资担保公司先后归还银行贷款本息4574.01067万元。

2012年3月至2014年6月，王磊以其公司经营发展、参与龙子湖商业综合体开发、购买南山豪生酒店门面房等需要资金为由，以1.8%至6%不等的高额利息回报为诱饵，面向社会公众非法吸收资金，先后从李某某等16人处非法吸收资金7260.857万元。

法院认为，王磊行为已经构成合同诈骗罪和非法吸收公众存款罪，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金85万元。