中国国家统计局：12城新建商品房价格下降

（联合早报网讯）中国国家统计局今日发布了2017年2月份70个大中城市住宅销售价格统计数据。对此，国家统计局城市司高级统计师刘建伟进行了解读。

一、15个一线和热点二线城市中10个城市新建商品住宅价格环比下降、2个城市持平

2月份，15个一线和热点二线城市在因地制宜、因城施策的房地产调控政策作用下，新建商品住宅成交量继续减少，房价环比综合平均略有下降，降幅与上月持平。与上月相比，10个城市新建商品住宅价格环比下降，降幅在0.1至0.6个百分点之间；2个城市环比持平；其余3个城市环比涨幅均在1%以内。与上年12月相比，12个城市新建商品住宅价格下降，降幅在0.1至1.1个百分点之间；2个城市持平；仅有1个城市上涨。从成交量看，2月份12个城市新建商品住宅网签成交量比上月有所下降。其中，5个城市成交量环比下降60%-40%，2个城市下降40%-20%，5个城市下降20%以内。

二、一二线城市新建商品住宅价格同比涨幅回落，环比较为平稳

从同比看，70个城市中有20个城市新建商品住宅价格涨幅比上月回落，其中多为一二线城市。初步测算，一线城市新建商品住宅价格同比涨幅连续5个月回落，2月份比1月份回落3.0个百分点；二线城市新建商品住宅价格同比涨幅连续3个月回落，2月份比1月份回落0.4个百分点；三线城市新建商品住宅价格同比涨幅略有扩大，2月份比1月份扩大0.3个百分点。

从环比看，70个城市中，多数城市新建商品住宅价格下降或涨幅在0.5%及以内。其中，新建商品住宅价格环比下降的城市有12个，持平的城市有2个，涨幅在0.5%及以内的城市有37个，涨幅在0.5%以上的城市有19个。分城市看，2月份一线城市新建商品住宅价格环比微涨0.1%，二线城市上涨0.3%，三线城市上涨0.4%。