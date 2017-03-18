王一鸣：中国经济“L”型增长有望进入下半程

（联合早报网讯）中国国务院发展研究中心副主任王一鸣在今天（18日）举行的“中国发展高层论坛2017年会”中表示，中国经济“L”型增长有望进入下半程，提高经济增长质量和效益成为主旋律。

据中新社报道，王一鸣表示，自2016年下半年以来，中国经济出现一系列积极变化，经济增速趋稳，就业增长超出预期，制造业、民间投资等市场力量主导的内生性指标触底回升，表明经济趋稳的因素不断积累，“L”型增长有望进入下半程。

王一鸣表示，经过金融危机后八年的调整，世界经济出现新曙光，主要经济体指标有不同程度改善，全球经济复苏正处在重要关口，若关起门来搞贸易保护主义，将会使世界经济复苏面临更大不确定性。

“中国经济转型是全球经济不可或缺的部分，过去几年中国经济对世界经济增长的贡献都在30%以上。”王一鸣表示，中国经济发展已经深度融入全球化进程，中国经济转型将有效减缓世界经济不确定性，为世界经济复苏注入五大新动力。

一是中国从“世界工厂”向“世界市场”转型，将持续提升全球市场需求。中等收入群体不断扩大，居民购买力将大幅提升。二是中国持续加大创新投入和人力资本投资，将深化全球价值链分工。三是中国向绿色发展转型，将为全球可持续发展作出贡献。四是中国企业扩大对外投资，将为投资对象国创造更多就业机会。五是中国向国际社会提供越来越多的公共产品。