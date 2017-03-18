农业大省吉林经历近十年“最暖冬天”面临春旱威胁

（联合早报网讯）吉林省气象部门今天（18日）发布数据显示，这个中国重要的农业省份刚刚经历了近十年来的“最暖冬天”，冬季雨雪总量也高居新中国成立以来的第二位。专家指，冬季雨雪偏多对缓解春旱的影响有限，今年吉林存在发生春旱的风险。

中新社报道称，当日，吉林省气象局举办纪念2017年世界气象日活动，同时向媒体发布了去年冬季降水以及今年备耕气象条件。

地处世界黄金玉米带的吉林省，是中国商品粮主产区和主要商品粮调出省份。气候条件直接影响粮食产量。

吉林省气候中心副主任梁洪海介绍，2016年12月1日至今年2月28日，该省平均气温零下11摄氏度，较常年高1.7摄氏度，居新中国成立以来高温第四位，居近10年来高温第一位。

高温的同时，降水也位居历史前列。数据显示，吉林省冬季以来平均降水量39.1毫米，较常年多97%。

梁洪海表示，地表积雪也是水资源，融化后渗入土壤可在一定程度上提升耕层土壤湿度。“但这对减轻春旱风险是有限的。”

他指出，根据初步观测，吉林省存在发生春旱的可能性，尤其是半干旱的中西部地区。

吉林省气象局副局长孙力表示，目前距离备耕的日期越来越近，气象部门已经在人工增雨方面做了完全准备。“一旦有需要，我们会及时开展人工增雨作业，保障春耕安全。”