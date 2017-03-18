中国学者发现糖尿病药物或可治三阴性乳腺癌

（联合早报网讯）中国浙江大学医学院董辰方教授课题组发现，治疗糖尿病并发症的药物“依帕司他”，能有效抑制乳腺癌细胞，该药物有望成为治疗致命性乳腺癌的有效靶向药物。

新华社报道称，国家癌症中心统计显示，全国乳腺癌每年死亡人数超过７万，居女性恶性肿瘤发病率首位。

“乳腺癌四种临床亚型中，‘三阴性乳腺癌’最具致命性。”董辰方介绍，三阴性乳腺癌目前尚无有效治疗手段，患者得病后，癌细胞特别容易转移到脑、肺等器官，生存率极低。

研究人员通过对5000余例乳腺癌肿瘤样本的分析发现，三阴性乳腺癌细胞中，“醛酮还原酶1B1”异常活跃。

董辰方说，这种酶在三阴性乳腺癌进展过程中起着“推波助澜”的作用，它能够让癌细胞的形态发生变化，为原本“黏”在一处不能移动的癌细胞“松绑”，为其扩散转移铺平道路。

研究人员介绍，“醛酮还原酶1B1”还是糖尿病相关基因之一，这种还原酶的抑制剂“依帕司他”，此前已在日本被批准用于治疗糖尿病并发症。

研究人员在小鼠实验中发现，“依帕司他”能够有效抑制小鼠体内癌细胞的发展和转移。“相较于没有接受治疗的小鼠，接受了‘依帕司他’用药的小鼠体内的肿瘤缩小了60%到70%，也能够明显抑制体内癌细胞的肺转移。”董辰方说，实验数据提示，“依帕司他”有可能成为一种用于临床治疗三阴性乳腺癌的靶向药物。

董辰方同时表示，目前“依帕司他”抑制乳腺癌的试验仍处于细胞和动物试验阶段，是否能够最终应用至临床治疗，还需要进一步的试验和鉴定。

相关论文于7日发表于国际知名期刊《实验医学杂志》上。