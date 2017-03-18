蒂勒森与王毅共见记者：将为两国高层会晤铺路

（联合早报网讯）美国国务卿蒂勒森今天（18号）抵达北京，在与中国外交部长王毅会面后，两国外长共见中外媒体。

据央视网报道，蒂勒森表示，两国外长会面期间，双方重点讨论了如何构建中美建设性的关系，并为接下去两国高层会晤铺平道路。

蒂勒森指出，自从40年前美中展开接触的历史时刻开始，两国一直本着不冲突不对抗、互相尊重、双赢合作的精神发展两国关系，这一精神将继续引导两国进行深入对话、发展共识，以及未来关系发展。

王毅表示，近来在中美双方共同努力下，两国正朝着积极方向实现平稳过渡，此前两国元首进行了两次电话沟通，为下阶段两国高层交往打下基石。而蒂勒森此次访华正是落实两国元首共识的重要一步。

王毅说，就近期安排以及下一步两国元首会晤事，进行了深入讨论，启动了相关准备工作。我们同意继续保持紧密沟通，确保两国元首及各层级交往能够顺利成功。

王毅表示，此次对话，双方达成一系列共识。中美两国将妥善处理经贸摩擦，积极拓展贸易合作。此外，中美还将加强在朝鲜半岛核、阿富汗等国际地区热点问题上的合作。

王毅还说：“中美之间存在一些分歧和不同看法也是正常的，我在会谈中表明了中方在台湾，钓鱼岛、萨德等问题上的立场，双方应该以建设性的方式处理有关问题，中美关系的重要性不言而喻。保持中美关系持续健康稳定发展，完全符合两国共同利益，也是国际社会期待。”

两国外长用坦诚务实来总结这一次的会面，并且都表示，将继续将强两国在外交、地区安全以及经贸等多个领域的合作，妥善处理分歧，实现互利共赢。