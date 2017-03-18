美前财经高官：中国贸易体系不平衡 吁进一步开放市场

尽管中国一再强调会坚定支持全球化进程，但美国两名前财经高官指出，中国的贸易体系仍极为不平衡，中资企业享有不公平优势，这与开放贸易的理念相悖。他们呼吁，中国应进一步开放市场，允许外企在华公平竞争，切实履行对自由贸易的承诺，这样才能恢复其他国家公众对全球化进程的信心。

一年一度的中国发展高层论坛经济峰会今天在北京召开，与会嘉宾就全球经济的深刻变局、保护主义思潮抬头等问题进行交流。

美国前贸易代表巴尔舍夫斯基（Charlene Barshefsky）发言时说，中美都是贸易全球化的最大受益国，但中国政府自从加入世界贸易组织后，对贸易的理念出现了“显著改变”，制定了一系列对中国企业有利的政策，并且置外资企业于非常不利的处境。

外企对于在华投资的不满包括必须和中国伙伴成立合资公司，而这一般都是为了向中资企业，尤其是国企，转移外国技术。

巴尔舍夫斯基是美国前总统克林顿政府的首席贸易谈判代表，曾参与中国入世的谈判。她目前是美国威凯平和而德律师事务所资深国际合伙人。

她暗示，中国的不公平贸易政策，再加上美国国内制造业的就业流失，间接激起了美国民众对全球化的反感，这股民愤协助特朗普于去年11月当选美国总统。特朗普在竞选期间大打民粹主义牌，批评中国抢走美国人的饭碗、操控汇率协助中国商品的出口，在大批美国选民当中引起了共鸣。

巴尔舍夫斯基指出，去年有27个国家对中国发起116项贸易行动，证明美国人对中国不公平贸易的不满，在其他国家也是普遍共识。

她认为，如果要恢复全球化进程的公信力，中国就必须深化改革、开放市场，并且撤销带有歧视性的贸易政策。

美国前财长亨利·保尔森（Henry M. Paulson）在分组讨论会上也作出了相同的呼吁。

他说：“中国政府过去曾设下一些市场障碍，为国企提供了成长空间，这我能理解。但如今这些国企已经非常强大，没有必要再延续这种做法。”

“而且已有部分美国舆论认为，中国不开放市场让美资企业投资，美国就应以牙还牙，不欢迎中方投资。这是错误且危险的想法。双方都应该开放竞争，这对各方都有好处。”

保尔森表示，希望美国能加大对华出口，同时他也鼓励中企到美国投资。

他说，特朗普不断强调要给美国工人创造更多就业机会，中资企业可以看准这一商机，争取加大对美国的绿地投资，增加就业。

保尔森说，中美关系已变得越来越复杂，“需要一个全新的开始”，双向贸易与投资能加固两国经济关系，这将有助维护中美的友好关系。

保尔森认为，美中都从6000亿美元的双边贸易关系中获益，但（美国对华的）贸易赤字确实是扩大了，令许多美国人强烈觉得是失去了平衡，如何解决其中艰难而深刻的分歧，保持双方关系的稳定和公平，对企业来说将很重要。

巴尔舍夫斯基和保尔森的讲话正逢美国国务卿蒂勒森首次访华。蒂勒森今天与中国外长王毅共同出席记者会时说，中美两国应该建立正面、公平、互利的贸易关系，双方将朝这个方向努力推进。

从中国的角度出发，中国国务院发展研究中心副主任王一鸣承诺，中国将继续保持开放的大门，中国商务部副部长王受文则说，中国对外资环境实际上正向更好的方向发展。

王一鸣在中国发展高层论坛上说，中国正在扩大对外投资，去年境外投资达1700亿美元（2380亿新元），今后五年还将达到7500亿美元。

此外，中国也正由世界工厂升级为世界市场，这预料将拉高全球的市场需求。

他说：“当前逆全球化思潮抬头，与全球低增长困境是分不开的。其中，需求不足是全球经济低迷的重要因素。中国的消费额在2006年占世界的6.6％，十年后就上升到15％，证明目前需求潜力最大的市场就在中国。”

王一鸣表示，贸易保护主义只会给世界经济增加更大的不确定性。

他说：“顺应全球化的发展趋势、克服全球化负面效应，打造全球化升级版，推动全球化向着更加包容、公平、活力、更可持续的方向发展，将开辟更加光明的未来。”

王受文也在论坛上就部分外商据称对中国的经营环境感到不满作出回应。

据中新社报道，王受文表示，随着中国经济发展，外企在中国境内有了更多竞争者，另外，经济增速放缓、劳动力成本的上升也使他们有所抱怨。实际上，中国对外资环境正向更好的方向发展。

王受文指出，中国对外商投资的设限越来越少。中国自主设立了11个自贸试验区，外商投资企业不需要逐案审批，在负面清单之外都是备案即可，另外，负面清单的限制措施不断减少，未来还会进一步减少。

他也说，中国公平竞争的环境越来越好。过去，外资企业无法参与中国标准的制定，外资企业在中国获得银行贷款、资本市场上市等方面都遇到了一些麻烦，现在中国在这些领域方面都给外资企业提供与国内企业同等的待遇。“现在我们还采取更大的措施鼓励外资企业进入。”