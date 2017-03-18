太阳花学运三周年 林飞帆吁民进党“莫忘社会期待”

（联合早报网讯）适逢台湾318太阳花学运三周年，当时的学生领袖林飞帆在今日（18日）发文抒发心情，除了提到自己的生涯规划外，也对执政的民进党表达失望与期盼之情，呼吁民进党“珍惜眼前的历史机会，更不要忘记台湾社会对你的期待”。

《自由时报》报道，林飞帆在面簿上写到，每到这一天，心情总是复杂，主要是得面对公众期待与学业的拉锯，后来决定出国深造，一来是想要从其它方面思索出路，累积一些台湾所欠缺的东西；二来是对执政的民进党有很高的期待，希望他们能将台湾带出保守与一中的泥沼。

林飞帆也对现今的政治局势表达看法，他提到，太阳花运动诉求制订的“两岸协议监督条例”，自民进党赢得国会多数席次后至今已过了两个会期，仍没有将草案排审，仍躺在立法院毫无进展。

林飞帆表示，他曾经期盼民进党能履行诺言，但等到的是一次又一次的跳票、诡辩回应或将议题引导成蓝绿对立，操作成是国民党协同小党、公民团体杯葛利用，这让他心情更加复杂，“希望民进党珍惜眼前的历史机会，更不要忘记台湾社会对你的期待”。

林飞帆在最后说，即将在今晚举行的太阳花三周年晚会，除了是再次呼吁民进党履行对太阳花运动的承诺，尽速通过两岸协议监督条例外，也是在提醒民进党，当时选择投给他们的台湾人，从来都不是因为换个党就好而投给民进党，“而是因为对于台湾还有所坚持，才将权力交托出去”。